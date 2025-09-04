Alerta per fortes pluges a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès
Protecció Civil activa l’Inuncat i avisa que els xàfecs d’aquest vespre poden superar els 20 l/m² en mitja hora
Protecció Civil ha activat aquest dijous l’alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses al llarg del vespre i la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès, amb menor probabilitat al Baix Empordà, el Gironès, la Selva i l’Alt Empordà.
Extremar les precaucions en la mobilitat
Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i ratxes de vent. Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior. Recomana evitar travessar rieres i zones inundables, no aparcar en punts subterranis i circular preferentment per vies principals, reduint la velocitat i mantenint les distàncies de seguretat.
Així mateix, en cas que l’aigua entri als habitatges, es recomana no baixar a garatges o soterranis, retirar objectes que puguin ser arrossegats i situar en llocs alts documents, aliments, productes perillosos i animals domèstics.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva