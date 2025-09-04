Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per fortes pluges a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès

Protecció Civil activa l’Inuncat i avisa que els xàfecs d’aquest vespre poden superar els 20 l/m² en mitja hora

Gent passejant amb paraigua i abrigada al centre de Girona, fa unes setmanes.

Gent passejant amb paraigua i abrigada al centre de Girona, fa unes setmanes. / Marc Martí Font

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Protecció Civil ha activat aquest dijous l’alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses al llarg del vespre i la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès, amb menor probabilitat al Baix Empordà, el Gironès, la Selva i l’Alt Empordà.

Extremar les precaucions en la mobilitat

Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i ratxes de vent. Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior. Recomana evitar travessar rieres i zones inundables, no aparcar en punts subterranis i circular preferentment per vies principals, reduint la velocitat i mantenint les distàncies de seguretat.

Així mateix, en cas que l’aigua entri als habitatges, es recomana no baixar a garatges o soterranis, retirar objectes que puguin ser arrossegats i situar en llocs alts documents, aliments, productes perillosos i animals domèstics.

