Girona rebrà el 16 de setembre la prova del sistema d’alertes a mòbils ES-ALERT

La prova es farà a Girona i Catalunya Central el 16 de setembre a les 10 del matí

També hi haurà simulacres a la resta de demarcacions entre el 10 de setembre i el 8 d’octubre

Una imatge d'arxiu d'un ciutadà que rep un missatge de prova del sistema d’alertes d’emergències ES-ALERT, durant un simulacre de Protecció Civil. / ANIOL RESCLOSA

Protecció Civil de la Generalitat durà a terme el 16 de setembre a les 10 del matí una prova del sistema d’alertes a telèfons mòbils ES-ALERT a les comarques de Girona i la Catalunya Central.

A banda, hi haurà altres jornades de proves a diferents territoris de Catalunya:

10 de setembre: Lleida, Alt Pirineu i Aran

16 de setembre: Girona i Catalunya Central

30 de setembre: Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès

8 d’octubre: Barcelona

Un sistema per a emergències reals

En tots els casos, els telèfons que es trobin dins la demarcació rebran un missatge d’alerta amb un so fort i estrident. El text indicarà:

"PROVA D'ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. ÉS UNA PROVA" i inclourà un enllaç a una enquesta de valoració.

El missatge es farà arribar en català, castellà i anglès, i a l’Aran també en aranès. L’alerta es rebrà encara que només s’estigui de pas per la zona, ja sigui per carretera o amb transport públic, sempre que s’hi circuli durant l’interval d’activació (aproximadament un quart d’hora).

L’objectiu d’aquests simulacres és comprovar l’eficàcia del sistema i difondre’l entre la població. Per això, una vegada enviada l’alerta, s’habilitarà una enquesta per verificar si s’ha rebut el missatge i recollir informació com l’idioma de recepció o l’operadora telefònica.

El sistema ES-ALERT permet enviar missatges massius en situacions d’emergència greu —com accidents químics, inundacions o ordres de confinament— amb l’objectiu que la població rebi instruccions de manera immediata.

