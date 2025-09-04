Girona rebrà el 16 de setembre la prova del sistema d’alertes a mòbils ES-ALERT
La prova es farà a Girona i Catalunya Central el 16 de setembre a les 10 del matí
També hi haurà simulacres a la resta de demarcacions entre el 10 de setembre i el 8 d’octubre
Protecció Civil de la Generalitat durà a terme el 16 de setembre a les 10 del matí una prova del sistema d’alertes a telèfons mòbils ES-ALERT a les comarques de Girona i la Catalunya Central.
A banda, hi haurà altres jornades de proves a diferents territoris de Catalunya:
10 de setembre: Lleida, Alt Pirineu i Aran
16 de setembre: Girona i Catalunya Central
30 de setembre: Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès
8 d’octubre: Barcelona
Un sistema per a emergències reals
En tots els casos, els telèfons que es trobin dins la demarcació rebran un missatge d’alerta amb un so fort i estrident. El text indicarà:
"PROVA D'ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. ÉS UNA PROVA" i inclourà un enllaç a una enquesta de valoració.
El missatge es farà arribar en català, castellà i anglès, i a l’Aran també en aranès. L’alerta es rebrà encara que només s’estigui de pas per la zona, ja sigui per carretera o amb transport públic, sempre que s’hi circuli durant l’interval d’activació (aproximadament un quart d’hora).
L’objectiu d’aquests simulacres és comprovar l’eficàcia del sistema i difondre’l entre la població. Per això, una vegada enviada l’alerta, s’habilitarà una enquesta per verificar si s’ha rebut el missatge i recollir informació com l’idioma de recepció o l’operadora telefònica.
El sistema ES-ALERT permet enviar missatges massius en situacions d’emergència greu —com accidents químics, inundacions o ordres de confinament— amb l’objectiu que la població rebi instruccions de manera immediata.
