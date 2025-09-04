Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’obre el període per presentar candidatures als Premis Generalitat Girona

Els premis, que enguany arriben a la tercera edició, reconeixen trajectòries personals, projectes socials i iniciatives empresarials

Les imatges dels Premis Generalitat Girona de l'any passat

Les imatges dels Premis Generalitat Girona de l'any passat / Marc Martí

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Ja es poden presentar candidatures a la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, uns guardons que distingiran persones i entitats per la seva trajectòria professional o vital, així com projectes socials i iniciatives empresarials amb impacte a la demarcació. El termini restarà obert fins al 3 d’octubre, tant a través del portal tramits.gencat.cat com de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.

Els premis tenen caràcter honorífic i s’articulen en tres categories: el Premi Josep Irla Bosch, al gironí o gironina de l’any; el Premi Aurora Bertrana Salazar, a projectes socials que fomentin l’equitat i la igualtat; i el Premi Isabel Vila Pujol, a iniciatives empresarials innovadores, sostenibles i socialment responsables.

Edicions anteriors

En les edicions anteriors, el Premi Josep Irla Bosch va reconèixer Cristóbal Colón (2023) i Pepita Perich (2024); el Premi Aurora Bertrana Salazar, l’Associació Valentes i Acompanyades (2023) i la Fundació GironaEst (2024); i el Premi Isabel Vila Pujol, Mariona Serra (2023) i la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà (2024).

El jurat d’aquest any estarà presidit per Lluïsa Ferrer, presidenta d’Oncolliga Girona, i el completaran Albert Bou, Jaume Fàbrega, Jan Millastre, Sílvia Planas, Joaquim Salvi, Joan Tibau, Maria Trias i Mariàngela Vilallonga.

L’acte de lliurament se celebrarà el 10 de novembre a l’Auditori Josep Irla, a la seu de la Generalitat a Girona.

