S’obre el període per presentar candidatures als Premis Generalitat Girona
Els premis, que enguany arriben a la tercera edició, reconeixen trajectòries personals, projectes socials i iniciatives empresarials
Ja es poden presentar candidatures a la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, uns guardons que distingiran persones i entitats per la seva trajectòria professional o vital, així com projectes socials i iniciatives empresarials amb impacte a la demarcació. El termini restarà obert fins al 3 d’octubre, tant a través del portal tramits.gencat.cat com de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.
Els premis tenen caràcter honorífic i s’articulen en tres categories: el Premi Josep Irla Bosch, al gironí o gironina de l’any; el Premi Aurora Bertrana Salazar, a projectes socials que fomentin l’equitat i la igualtat; i el Premi Isabel Vila Pujol, a iniciatives empresarials innovadores, sostenibles i socialment responsables.
Edicions anteriors
En les edicions anteriors, el Premi Josep Irla Bosch va reconèixer Cristóbal Colón (2023) i Pepita Perich (2024); el Premi Aurora Bertrana Salazar, l’Associació Valentes i Acompanyades (2023) i la Fundació GironaEst (2024); i el Premi Isabel Vila Pujol, Mariona Serra (2023) i la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà (2024).
El jurat d’aquest any estarà presidit per Lluïsa Ferrer, presidenta d’Oncolliga Girona, i el completaran Albert Bou, Jaume Fàbrega, Jan Millastre, Sílvia Planas, Joaquim Salvi, Joan Tibau, Maria Trias i Mariàngela Vilallonga.
L’acte de lliurament se celebrarà el 10 de novembre a l’Auditori Josep Irla, a la seu de la Generalitat a Girona.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda