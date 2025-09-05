La DGT incorpora cinc examinadors nous a Girona
Formen part dels 101 funcionaris que s’han sumat aquest any a les prefectures de trànsit de tot l’Estat
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha incorporat cinc examinadors a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona, dins la convocatòria estatal que ha sumat 101 funcionaris a 46 províncies. Segons el Ministeri de l’Interior, es tracta de la incorporació més nombrosa de la història del cos.
Els nous professionals han superat l’oposició i el curs formatiu que els habilita per examinar aspirants a qualsevol permís de conduir. Amb aquest reforç, la DGT vol millorar la capacitat de resposta a les províncies amb més demanda i reduir els temps d’espera en les proves.
Des del 2017, any en què es va crear l’especialitat de trànsit dins el cos administratiu de l’Estat, 732 persones s’han sumat al col·lectiu d’examinadors. A més dels funcionaris fixos, enguany també s’han incorporat 23 examinadors interins i està previst que 17 més ho facin en els pròxims mesos.
Augmentar la capacitat d’examinar
“Aquestes noves incorporacions suposen la continuació en l’aposta decidida per la millora del servei públic prestat a la ciutadania, ja que permeten augmentar la capacitat d’examinar”, ha afirmat la secretària general de la DGT, Lidón Lozano. També ha destacat que “en aquests moments la relació de llocs de treball que té la DGT per a examinadors està coberta en un 97%. Enguany, de manera excepcional, s’incorporen aquests 101 nous examinadors, amb els quals s’assoleix el nombre més alt d’examinadors de la història de la DGT”.
8.000 alumnes pendents
Actualment, més de 8.000 alumnes d'autoescola de la província de Girona estan pendents de la prova pràctica del carnet de conduir per treure's el permís. Aquesta situació malauradament no és nova al territori, sinó que s’ha anat cronificant en els últims anys. Només a la seu de la DGT de Girona hi havia 7.498 persones que esperen i entre les d'Olot i Ripoll, vora un miler més, van indicar des del sector a principis de juny.
