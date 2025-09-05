Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Endesa inverteix 2,4 milions per renovar 217 transformadors a Girona

El procés ha durat quinze anys i aquest 2025 s’han fet 93 actuacions a la província

Un dels transformadors renovats a les comarques gironines.

Un dels transformadors renovats a les comarques gironines. / Endesa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Endesa ha invertit 2,4 milions d’euros en la renovació de 217 transformadors a les comarques gironines durant els últims quinze anys. La companyia assegura que l’objectiu és modernitzar la xarxa elèctrica amb equips més eficients i resistents, capaços de prestar un millor servei i afrontar l’increment de la demanda energètica.

L’última fase de la campanya, executada aquest 2025, ha permès substituir 93 transformadors en diferents poblacions. Els aparells retirats han estat gestionats per empreses autoritzades en tractament de residus.

13,7 milions d’euros en total

En el conjunt de Catalunya, entre el 2011 i el 2025, Endesa ha canviat gairebé 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d’euros. Això equival a una mitjana de set equips substituïts cada mes. Segons la companyia, aquestes actuacions responen a un triple objectiu: absorbir les puntes de demanda, atendre el consum de nous clients i preparar la xarxa davant l’electrificació de l’economia. Endesa subratlla que la modernització permetrà integrar més energia renovable i reduir les emissions de CO₂, en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea.

