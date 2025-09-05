Oberta la convocatòria dels Premis Banyolí de l’Any 2025
Banyoles reconeixerà la trajectòria de persones, entitats i empreses locals en un acte que tindrà lloc el 26 de setembre a l’Auditori de l’Ateneu
L’Ajuntament de Banyoles ha posat en marxa la 17a edició dels Premis Banyolí de l’Any, uns guardons que volen distingir ciutadans, entitats i empreses que han contribuït a donar projecció a la ciutat.
Els premis es divideixen en quatre categories: Millor Iniciativa Social, Millor Iniciativa Empresarial, Trajectòria Personal i Banyolí de l’Any.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, recorda que “són uns reconeixements que portem pràcticament dues dècades atorgant de forma ininterrompuda, fet que denota que hi continua havent projectes i iniciatives impulsades per gent de casa que són destacables i que traspassen fronteres”.
La votació popular per escollir els candidats està oberta a partir d'avui fins el 17 d'aquest mateix mes. La ciutadania pot fer arribar les seves propostes a través del web de l’Ajuntament (www.banyoles.cat) o de l’aplicació mòbil del consistori.
Els Premis Banyolí de l’Any es lliuraran en un acte públic que se celebrarà el divendres 26 de setembre a les 8 del vespre a l’Auditori de l’Ateneu.
