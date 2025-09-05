Ribes de Freser homenatjarà 117 víctimes del franquisme, del bombardeig de 1939 i de la deportació als camps nazis
La proposta d’ERC, avalada per tot el consistori, vol recollir testimonis i documents per dignificar la memòria dels afectats
Ribes de Freser retrà homenatge a 117 persones vinculades al municipi que van patir la repressió franquista, van morir en el bombardeig del 22 de gener de 1939 o van ser deportades als camps nazis. El ple municipal ha aprovat per unanimitat una proposta presentada pel grup Tots Fem Ribes–ERC, que vol "recuperar i dignificar la memòria històrica local".
Els republicans expliquen que la investigació prèvia ha permès documentar que 47 persones nascudes a Ribes van ser represaliades pel franquisme, així com 57 veïns residents al municipi. També s’ha verificat que 7 persones van perdre la vida en el bombardeig de 1939 i que 6 veïns de la Vall de Ribes van ser deportats als camps d’extermini.
El calendari d’homenatges començarà a la tardor de 2025, amb un acte dedicat a les persones represaliades pel règim franquista. El gener de 2026 es recordarà les víctimes del bombardeig i al llarg del mateix any es farà un reconeixement específic a les persones deportades als camps nazis.
"No hi ha dignitat d’un poble sense la seva memòria"
“No hi ha dignitat d’un poble sense la seva memòria. Aquest homenatge és un deure de justícia i un acte col·lectiu de reparació històrica per tancar ferides obertes”, ha afirmat el regidor de Tots Fem Ribes–ERC, Joaquim Roqué. Així mateix, el grup municipal ha fet una crida per localitzar familiars de les víctimes i recollir informació, testimonis, fotografies o documents que permetin completar les històries personals i incorporar-les als actes de record.
