La taxa de vacunació contra la grip a Girona segueix sent la més baixa de Catalunya
El balanç de la darrera temporada de tardor i hivern determina que el 75% de les persones ingressades a l'UCI per aquesta causa no estaven vacunades
El principal objectiu de la campanya d’immunització és protegir la ciutadania davant els virus respiratoris que augmenten la seva circulació, especialment a la tardor i l’hivern. Per aquest motiu, cada any es posa l’èmfasi en augmentar les cobertures de vacunació contra la grip i, en els darrers anys, també contra la covid-19, especialment en les persones que tenen més risc de patir complicacions de salut o de transmetre la malaltia a persones vulnerables.
Malgrat tot, en el cas de les comarques gironines aquesta campanya passada no va acabar de tenir èxit pel que fa a la grip. De fet, en el balanç de la temporada de tardor i hivern passada, el Departament de Salut determina que la taxa de vacunació a la Regió Sanitària de Girona va ser del 33,27%, el percentatge més baix de Catalunya, per sota del Penedès, on va ser del 33,41% i de Catalunya Central, que va registrar el 34,87%. En canvi, les regions sanitàries amb més cobertura vacunal van ser Barcelona ciutat amb un 40,94% i Lleida amb un 40,87%.
Si es desglossa per franges d'edat, en la població infantil de 0 a 4 anys el percentatge a Girona va ser del 30%; en la població de més de seixanta anys va ser del 41% i en la de més de vuitanta anys, del 63%.
Respecte a la vacunació de la covid-19, l'informe del Departament de Salut exposa que les cobertures vacunals van ser similars però no detalla els percentatges.
Ingressos a l'UCI
Per altra banda, el 75% dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) per grip durant la passada campanya 2024-2025 no estaven vacunats. La dada posa de manifest la rellevància de la vacunació com a eina clau per prevenir els casos greus de la malaltia i reduir la pressió assistencial al sistema sanitari. En aquest sentit, des de Salut remarquen que la vacunació contra la grip i la covid-19 és "essencial" en la protecció davant de complicacions de la població més vulnerable, especialment de les persones de més edat, els infants menors de 5 anys i les persones amb alguna condició de risc.
Tot i que la incidència estimada del virus de la grip durant la temporada 2024-2025 va ser un 35,6% superior a la temporada anterior, es va registrar un descens significatiu tant en el pic d’ingressos hospitalaris com en la gravetat dels casos. Concretament, el pic màxim d’ingressos per grip va ser un 39% inferior i el nombre total d’ingressos hospitalaris es va reduir un 50,5% respecte a la temporada 2023-2024 (1.403 ingressos respecte als 2.777 de l’any anterior).
Aquest comportament epidemiològic, amb més casos però amb menys gravetat, es pot atribuir probablement a l’efecte protector de la vacunació, així com a la coincidència entre les soques del virus influenza circulants i les contingudes a la vacuna d’aquesta temporada.
Pel que fa a altres virus respiratoris, el SARS-CoV-2 es va mantenir a nivells basals sense pics epidèmics rellevants a Catalunya i la seva circulació es va associar a una menor gravetat i menys ingressos.
La grip va ser el virus respiratori dominant la temporada passada, mentre que la transmissió del virus respiratori sincitial (VRS) també va ser inferior a la d’altres temporades.
Motius de la baixa vacunació
Les xifres de vacunació d'aquesta temporada anterior van ser inferiors a les de la temporada 2023-2024, però superiors a les d’abans de la pandèmia.
Els motius de vacunació i de no vacunació són diversos, però la falta de percepció de risc a la malaltia, especialment en la població amb condicions de risc i en el grup de 60 a 69 anys, és un factor important juntament amb la necessitat de vacunació anual. Tot i les cobertures assolides, cal ressaltar l’augment de cobertura del 27% en població d’entre 6 i 59 mesos respecte temporada anterior, passant del 28,2% al 35,8%.
Finalment, la vacunació d'aquesta temporada està previst que comenci el 22 de setembre, prioritzant els col·lectius més fràgils: persones que viuen en residències, majors de 80 anys o més i dones embarassades. Com a novetat aquest any s’avançarà la vacunació pels infants menors de 5 anys i pel personal sanitari. I, a partir del 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de grups poblacionals inclosos a la campanya.
