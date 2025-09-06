Els Bombers d’Olot obren les Festes del Tura 2025 amb el pregó "més encès de la història"
Coincidint amb el 170è aniversari del cos a Olot, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les festes de la capital garrotxina
Després de la benvinguda del regidor de Festes d’Olot, Aniol Sellabona, el cap de Parc de Bombers, Josep Ferrés, va iniciar ahir a la nit el pregó de les Festes del Tura 2025. “L’hem pensat per explicar-vos part de la història, present i futur del cos de Bombers”. Per això, al balcó de l’Ajuntament d’Olot, Ferrés va estar acompanyat d’Esteve Arbusà, bomber jubilat que va recordar la història del cos a la ciutat i Ona Ferrao, bombera de recent incorporació al parc d’Olot que es va centrar en el futur de la professió.
“Avui és un dia molt especial” va assegurar Josep Ferrés. El cap dels Bombers d’Olot va continuar afirmant que “un dia d’aquells que quan et prepares per ser bomber, mai hauries imaginat que podies acabar dalt d’un balcó, rodejat de gent fantàstica, perquè si una cosa fa gran una festa major són les persones que hi ha al darrera i sou tots vosaltres”.
A continuació, va ser el torn d’Esteve Arbusà, que va fer memòria de la història dels Bombers a Olot: des del voluntariat a la professionalització del cos fins a la creació del GRAE. També va desgranar anècdotes amb què es van trobar a diferents serveis realitzats a la ciutat a la presència dels Bombers a les instal·lacions del centre de la ciutat. “Recordo la Plaça del Carme quan hi havia una sortida de bombers i s’omplia de curioso. Hi havia més gent que quan ballava el Drac.... això, fos a l’hora que fos, sempre hi havia un xou” recordava Arbusà.
Ona Ferrao va continuar el pregó fent referència al moment actual i al futur del cos: “Intentem però mai ho aconseguim del tot, adaptar-nos a les necessitats de la ciutadania. Les noves tecnologies i els canvis constants a la societat fan molt difícil que els atrapem.” Ferrao va destacar que “la presència creixent de dones al cos de Bombers no només enriqueix la nostra manera de fer, sinó que envia un missatge clar: que tothom (totes les identitats) hi tenen lloc. Que qualsevol nena de les que tenim, aquí presents, que somia en gran, pot ser la bombera que lideri les emergències de demà. I això ens omple d’orgull i responsabilitat”.
El toc de la sirena de Bombers va donar inici i final al pregó, que va comptar amb la participació del Pim, Pam, Pum, Foc, que aquest any compleixen 40 anys i es van encarregar d'encendre de foc la pancarta dels 170 anys dels Bombers. Un altre dels moments a destacar va ser el pas dels GRAE, que van arribar a l’Ajuntament d’Olot amb una tirolina des de l’altre costat del Firalet.
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, va donar per inaugurades les Festes del Tura agraint als Bombers “haver acceptat el pregó, que recordarem per l’espectacularitat i per la il·lusió que hi heu posat”. Arbós va felicitar als Bombers per aquests 170 anys a la ciutat i els va agraïr la feina que fan cada dia. “El pregó és un reconeixement a la feina dels Bombers i, per extensió, als Serveis d’Emergències, Seguretat, Protecció Civil i a tothom que aquests dies de Festa i la resta de l’any, vetllen per la nostra seguretat. Us vull traslladar l’agraïment de la ciutat i l’estima que aquests dies, des del moment que vàrem anunciar que faríeu el pregó, us ha arribat de tot Olot”.
