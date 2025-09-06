Girona registra el doble de defuncions per la calor respecte a l’estiu de l’any passat
L’agost ha deixat 36 morts, una més que el juliol i en total des de finals de juny ja n’hi ha hagut 82
La majoria de persones que han traspassat eren d’edat avançada
La calor intensa que s’ha registrat a la província de Girona en diversos períodes d’aquest estiu hauria provocat la mort de més de vuitanta persones segons les estimacions de l’Institut de Salut Carles III, que recull dades a través del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable.
Concretament, el sistema ha registrat un total de 82 morts entre l’inici d’estiu, el 21 de juny, i fins al 31 d’agost, pràcticament el doble que en el mateix període de l’any passat, quan en van ser 43. El nombre de morts s’ha repartit de forma bastant equitativa entre el juliol i l’agost, marcats per dues onades de calor intenses. D’aquesta manera, n’hi ha hagut 36 a l’agost i 35 al juliol. Mentre que a finals de juny en van ser onze.
Si es compara amb l’any passat, a l’agost n’hi va haver 33, mentre que el juliol en van ser 10 i cap durant el mes de juny.
Càlculs aproximats
Cal tenir present que els càlculs són molt recents i són estimacions, així que la xifra podria variar en un futur quan es facin les revisions pertinents. Des de Sanitat ja adverteixen que les estimacions d’excessos de mortalitat per totes les causes i atribuïbles al defecte de temperatura «no es poden considerar consolidades fins que hagi passat almenys un mes des de la publicació».
L’Institut de Salut Carles III va començar aquest recompte el 2015. Des de llavors també destaca el juliol del 2019, amb 22 morts i el 2015, amb 19. Malgrat tot, les xifres d’enguany no es queden enrere, ja que se situen entre les més elevades dels últims estius.
Aquestes temperatures extremes, segons els experts, passen factura a la salut i poden provocar la mort per cop de calor o deshidratació en persones vulnerables, sobretot persones grans o amb patologies prèvies.
Si es desglossa per mesos, el total de defuncions d’aquest juliol es concentra en la primera quinzena, que és precisament el període en què es van registrar temperatures més elevades, sobretot la primera setmana, quan encara cuejava la primera onada de calor de l’estiu. Només de l’1 al 6 de juliol van morir 23 persones, amb una mitjana de quatre defuncions diàries. Mentre que les dotze restants es van notificar del 7 al 12 de juliol. A partir del 13 de juliol no hi ha constància de cap defunció per aquesta causa, període en què les temperatures van estar per sota de la normalitat en aquesta època estival.
Pel que fa a l’agost, les defuncions es concentren a mitjans de mes, concretament entre l’11 i el 25. En el pic de l’onada de calor, pels volts del 15 d’agost va ser quan se’n van produir més, amb una mitjana de quatre defuncions diàries.
A partir del 25 d’agost, quan les temperatures van començar a anar a la baixa i el temps es va tornar més inestable no es va registrar cap mort atribuïble a les altes temperatures.
Població d’edat avançada
Pel que fa a l’edat, més de la meitat de persones traspassades per les elevades temperatures aquest estiu tenien més de 85 anys, en concret 47 en total. Tot i això, des d’edats inferiors, a partir dels quaranta-cinc anys, ja s’han notat les defuncions. Inclús n’hi ha quatre d’entre 15 i 45.
Finalment, en total s’han observat 1.240 morts per totes les causes a la província de Girona durant aquest període. El registre fa un càlcul i una comparativa d’allò esperat amb les dades reals. Els experts n’havien estimat unes 1.243, per tant n’hi ha hagut menys de les esperades.
Pel que fa al global d’Espanya, les altes temperatures de l’agost han deixat 2.177 morts, un 71,3% més que la xifra registrada el mateix període de l’any passat, segons estima el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII).
Les dades d’aquesta plataforma també revelen que les morts d’agost atribuïbles a aquesta causa van superar els 1.117 les de juliol, mes en què es van registrar 1.149 defuncions. En total, des de principis de juny del 2025, Espanya ha notificat 3.644 morts per calor, un 84,3% més que en els tres mesos d’estiu del 2024.
La mortalitat anirà en augment
Un augment de la temperatura mitjana global d’entre 3 i 4 graus (respecte a nivells preindustrials) a finals de segle causaria 2,3 milions de morts addicionals a Europa a conseqüència de la calor, i la pitjor part se l’endurien ciutats espanyoles, com Barcelona, Madrid o València. Així ho posa de manifest un estudi recollit a principis d’aquest any a la revista Nature Medicine, que va modelitzar l’impacte de l’augment de la temperatura mitjana global a 854 zones urbanes de 30 països europeus.
Els investigadors van tenir en compte tres escenaris de temperatura: un on es compleix l’Acord de París de lluita contra el canvi climàtic i la temperatura global no puja més de 2 graus a finals de segle; un altre en què puja entre 2 i 3 graus; i un tercer, d’entre 3 i 4 graus d’augment a finals de segle que ens dirigim segons la trajectòria d’emissions actual.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN