El PSC de Girona inicia el curs polític amb un missatge de força i proximitat

Hereu, Millán i Fernández marquen les prioritats en un acte amb una àmplia representació institucional i municipalista socialista aquest divendres a Calella de Palafrugell

Inici del curs polític a Calella de Palafrugell, aquest divendres.

Inici del curs polític a Calella de Palafrugell, aquest divendres. / PSC

Redacció

Redacció

Palafrugell

El Partit dels Socialistes de Catalunya a les Comarques Gironines va donar aquest divendres el tret de sortida al curs polític 2025-2026 amb un acte celebrat a l’hotel Garbí de Calella de Palafrugell. La trobada va comptar amb la participació de més d’un centenar d’assistents i va reunir un ampli ventall de representants institucionals i municipals, com ara la presència de Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de Catalunya; Xavier Guitart, delegat del Govern a Girona i alcalde de Camprodon; Marc Lamuà, primer secretari del PSC a les Comarques Gironines i diputat al Congrés; i Pere Parramon, subdelegat del Govern d’Espanya a Girona. També hi van assistir nombrosos alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores socialistes de la demarcació, a més de militants i simpatitzants que han volgut acompanyar i donar suport a l’inici del nou curs polític.

L’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán Morales, va ser l’encarregada d’obrir l’acte amb una intervenció de benvinguda com a amfitriona. Millán va agrair el suport i la confiança de la secretaria del PSC i va destacar que aquesta trobada “ha de servir per “agafar energia, donar-nos ànims i impulsar-nos entre tots després d’aquest estiu engrescador i intens”.

El secretari de Política Municipal, Implantació i Territori del PSC, Joaquín Fernández Martos, va ser el segon a intervenir amb una mirada al passat i al futur del partit. Fernández va alertar que els deu anys d’aturada política al país van erosionar l’esperança col·lectiva i van afavorir el creixement del populisme i l’extrema dreta, i va defensar que avui el PSC “és l’únic projecte capaç de recuperar aquesta esperança a través del progrés i d’objectius clars.”

El ministre d’Indústria i Turisme del Govern d’Espanya, Jordi Hereu Boher, va ser l’encarregat de tancar les intervencions amb un discurs de reconeixement i confiança en el projecte socialista. Hereu va subratllar que el PSC “ha demostrat ser capaç d’assumir relleus institucionals amb èxit i de governar amb responsabilitat en moments complexos”, destacant la unitat i la fortalesa del partit com a trets definitoris.

