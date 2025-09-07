Alarma als parcs naturals gironins per la imminent pèrdua de personal
Si la situació no canvia, els espais protegits veuran reduïda la seva plantilla entre un 30% i un 100%, una situació que el sindicat IAC-CATAC titlla d'insostenible
A l’octubre finalitza el programa temporal de gestió bàsica d’espais naturals protegits que, durant tres anys, ha donat feina a 38 tècnics i administratius repartits al llarg dels diversos Parcs Naturals de Catalunya. La finalització d’aquests contractes situarà els parcs catalans en un «estat crític» de gestió, ja que molts d’ells veuran dràsticament reduïdes les seves plantilles, arribant a perdre més del 50% del seu personal.
L’impacte d’aquesta pèrdua de treballadors és especialment crítica als Parcs Naturals gironins. En destaca el cas del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, un dels exemples més extraordinaris d’arreu del país, el qual, si no es troba una solució a la problemàtica abans de la data límit del 29 d’octubre, perdrà el 100% dels tècnics i administratius que el gestionen, romanent, només, el director del parc. Al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera es perdran dos terços dels tècnics i la meitat dels administratius, quasi un 40% de la plantilla total; al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter tindrà una pèrdua del 83,3% dels seus tècnics, mentre que, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es perdran dos terços dels tècnics i la meitat dels administratius, un terç de la plantilla.
Per aquest motiu, més de 200 professionals, sota el paraigua del sindicat de treballadores i treballadors de l'administració de Catalunya, IAC-CATAC, van signar un manifest en què expressen un malestar profund i generalitzat per la gestió històrica i el moment actual que viuen els parcs, i exigeixen respostes urgents i contundents per part del Govern. «La feina als espais naturals és cada cop més complexa. No només pel canvi climàtic, sinó per molts altres factors, com la gran afluència que hi ha als espais des del post-Covid o la pèrdua de biodiversitat a marxes forçades», explica Dànae Garcia, portaveu del sindicat, que afegeix que «bàsicament el problema és que no tenim prou massa muscular. S'han de prendre accions concretes i s'ha de tenir continuïtat amb el personal, perquè si no, no es pot treballar».
Així, el sindicat manifesta que aquesta precarietat i inestabilitat laboral que viu la gestió dels parcs, i que s’accentuarà amb aquesta pèrdua de personal, comportarà unes conseqüències greus i palpables en el dia a dia dels espais naturals. Pel que fa al vessant de servei públic dels parcs, Garcia alerta que es veuran afectades les seves labors de formació de voluntaris i informadors i coneixedors del medi, així com les xarxes escolars. Més enllà d’això, les tasques pertanyents a la Carta Europea de Turisme Sostenible, aquelles que, dins un marc europeu, asseguren el desenvolupament d’un model turístic respectuós amb el medi, també quedaries suspeses en gran part, per una impossibilitat d’atendre-les amb els efectius restants en la majoria dels parcs.
Pel que fa a la conservació dels espais i la seva biodiversitat, totes aquestes tasques també quedaran repercutides. «Afectarà molts seguiments d’espècies i a les accions concretes que es fan amb els resultats d’aquests seguiments, com per exemple aquelles feines que ajudin a pal·liar o eliminar fauna i flora exòtica invasora», exposa Garcia, que lamenta que «els espais naturals s'hauran de dedicar purament a allò que no pots deixar de fer: farem informes, farem autoritzacions i, amb una mica de sort, podrem dedicar-nos als ajuts. No hi haurà personal suficient per fer res més que això».
Places estructurals
Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, s’insisteix en el fet que, aquestes places que es perdrien a finals d’octubre, formen part d’un programa de reforç temporal, i que, per tant, no intervenen en les tasques estructurals de gestió, és a dir, que aquests tècnics i administratius que han treballat als parcs els últims tres anys, no haurien estat portant a terme tasques estructurals.
Tanmateix, la realitat als parcs és molt diferent, i els treballadors neguen que sigui així. «Com pot ser que un parc funcioni amb places de programa? Queda clar que la feina que fan no ho és», adverteix la portaveu del sindicat que reclama el reconeixement de la feina estructural que fan els tècnics i administratius contractats dins el programa temporal, «si aquesta gent estan fent feines d'estructura, que és el cas, les places haurien de ser d'estructura», exposa.
Més enllà de si les tasques d’aquests treballadors són estructurals o sí, per contra, han engegat nous projectes que s'emmarquen dins les feines del programa temporal, la qüestió, pel sindicat IAC-CATAC, és que són accions que quedaran desateses d’un dia per l’altre, «finalitza el contracte i no tens qui et faci aquella feina, que no és una feina que ha finalitzat, la feina continua. Moltes vegades just s'ha iniciat», expressa Garcia. També reclamen que molts d’aquests tècnics i administratius són transversals, és a dir que treballen en més d’un parc alhora, els quals tenen necessitats molt diferents i, això, genera una situació de tensió i precarietat per aquests treballadors, la qual, a partir de finals d’octubre, hauran d'absorbir els companys que es quedaran encara més sols en aquelles àrees de treball. A part, en moltes ocasions, quan parlem d’àrees en els Parcs Naturals, fora dels tres o quatre que tenen més estructura, «en realitat estem parlant de persones», explica Garcia, «no hi ha àrees, hi ha una persona que s'encarrega de tot el que tingui a veure amb aquella àrea, i a la part administrativa és igual, una persona que ho fa tot i llavors clar, si aquesta persona desapareix, tot el que fa aquesta persona queda penjat».
Problemàtica històrica
Des de la desaparició del Departament de Medi Ambient l’any 2010, que els treballadors dels Parcs Naturals catalans es queixen d’una falta d’organització i d’estructura, i al·leguen que «van passant d’un departament a un altre cada cop que hi ha eleccions», propiciant que, en cada pas de departament, hagin anat perdent personal troncal i interlocutors amb el Govern: «cada cop que canvies de departament, comença a buscar qui coi porta què. És molt caòtic i hi ha gent que es perd», explica Garcia.
En aquesta direcció, una de les solucions per la problemàtica de la gestió dels Parcs Naturals que ha tingut més acceptació els últims anys ha estat la de la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, un òrgan que gestionaria l’activitat i la regularització dels parcs catalans. Des del sindicat, veuen la necessitat d’organitzar i estructurar aquesta administració, malgrat que no creuen que l’agència sigui la millor opció, ja que «forma part de la privatització del sector públic».
Tanmateix, Garcia aclareix que el sindicat ja està disposat a acceptar la creació d’aquesta agència com a organisme que «consolidi aquesta direcció general d'una vegada perquè hi hagi una estructura més definida i més pensada», però la veuen com a una solució de futur, no una resposta als problemes imminents. «Estem enfocant cap a solucions concretes com crear personal d'estructura que és el que es necessita. Perquè, a veure, quan es van iniciar aquests programes temporals, ja es pensava en l'agència i dèiem: no passar res perquè tota aquesta gent ja entrarà a l'agència, ja és el que teníem previst, fem un programa, que facin alguna coseta de programa i ja els absorbirem amb l'agència d'aquí a tres anys. Però com que l'agència no ha sortit, ara ens quedem penjats. Necessitem una solució per ara, després que facin el que hagin de fer», exposa la portaveu del IAC-CATAC.
La llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya, inspirada en models europeus, es va aprovar l’any 2020, amb la intenció de desenvolupar-ne uns estatuts el 2022 i inaugurar l’òrgan administratiu l’any 2024. Tanmateix, ara per ara, continua encallada. El desenvolupament urgent d’aquesta agència és un dels reclams del sindicat i dels grups naturalistes de tot el país, «és una qüestió política que ja contestarà qui hagi de contestar, que no serem nosaltres», expressa Garcia, «nosaltres l'únic que podem dir és que sí que veiem la necessitat que hi hagi aquesta conglomeració i que es posi ordre», afegeix.
I és que la situació s’ha de desencallar i ho ha de fer ja: «tot canviarà dràsticament a partir de l'octubre i, per tant, necessitem solucions que cobreixin a partir de l'octubre», exposen des del sindicat, que es mostren esperançats amb les reunions que tenen aquest setembre amb el Departament de Territori. «Són molts anys d'aquesta dinàmica que s'ha de trencar. Jo crec, sincerament, que això ja ho veuen», explica la seva portaveu.
Des del Departament de Territori, han rebutjat parlar amb Diari de Girona al respecte fins que tinguin lloc les reunions, assegurant que treballen per garantir el bon funcionament dels parcs. Així doncs, caldrà esperar a aquestes dues trobades entre el Departament i el sindicat per saber quin és el futur dels espais naturals protegits gironins i d’arreu de Catalunya. «Depenent de les respostes que ens donin seguirem en una línia o en una altra. Veurem què és el que ens ofereixen, quines són les solucions que han trobat al problema i com les programen, per saber a què ens hem d’enfrontar i a partir de quan», conclou Garcia.
