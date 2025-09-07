EDUCACIÓ
Més de 200 infants es queden fora de les escoles bressol municipals de Girona
L’Ajuntament construirà una nova llar d’infants pública al «centre de la ciutat» amb més de 70 places entre I1 i I2 per donar resposta a la demanda
Més de 200 infants s’han quedat fora de les escoles bressol municipals de Girona (199 dels nens que estan en llista d’espera no van entrar i 13 van sol·licitar plaça fora de termini). Una situació, però, que no és nova: «Sempre ens movem amb xifres similars», explica la regidora d’Educació, Queralt Vila.
Per això, el consistori té previst obrir un nou equipament «al centre de la ciutat» (entre el triangle que formen les escoles bressol Garbí, l’Olivera i la Devesa, precisament les que tenen més demanda perquè és on hi ha més densitat de població), que oferirà «entre 70 i 80 places» d’I1 i I2. Tot i que Vila no ha volgut donar més detalls de la ubicació de la nova escola bressol municipal, assegura que ja saben «on i com la farem». Pel que fa als terminis, veu «just» que pugui estar enllestida abans d’acabar la legislatura i espera «poder donar més informació» al llarg del curs.
Ara, de moment, estan fent «estudis econòmics» i reclama més finançament a la Generalitat: «El cost mitjà d’una plaça a les escoles bressol municipals de Girona és de 8.500 euros per curs, d’aquests, l’Ajuntament n’assumeix més de la meitat, la Generalitat en paga 1.800 i les famílies, en funció de la renda, paguen entre el 7% i el 25% del cost del servei, el que equival a entre 60 i 220 euros mensuals». Amb tot, lamenta que el finançament que reben per part de la Generalitat és «totalment insuficient»: «Com a mínim haurien de pagar 3.000 per infant per poder mantenir les places», assegura.
Places disponibles a I2
A I2, però, encara queden places lliures. En concret, dues a l’escola bressol La Baldufa; vuit a Cavall Fort i cinc a El Pont. «S’han ofert a les famílies que estan en llista d’espera però, per logística o pel que sigui, no s’han acabat omplint», explica Vila, que confia que «s’acabaran omplint».
D’altra banda, la regidora celebra que al llarg de la legislatura han triplicat les places a I0, que han passat de 7 a 21 a les escoles bressol municipals, a banda de les 7 que hi ha a les llars d’infants de la Generalitat.
Salt i Figueres
A Salt, hi ha 92 infants en llista d’espera (71 són de Salt i 21 d’altres municipis). Es tracta d’una xifra inferior a la de l’any passat, quan hi havia 116 infants en llista d’espera. En total, les dues escoles bressol municipals, El Carrilet i El Lledoner, ofereixen 158 places.
Per la seva banda, a Figueres, hi ha 25 infants en llista d’espera (i 298 matriculats).
