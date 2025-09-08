Quan les ciutats no són accessibles: el dia a dia de viure en una cadira de rodes
El 70% dels catalans amb mobilitat reduïda s’enfronten sovint a obstacles que limiten la seva autonomia, i un 82% ha de renunciar a la seva vida social
La majoria de gironins ha passejat alguna vegada pel Barri Vell de Girona. Els carrers empedrats i ple d’escales donen a la ciutat un encant medieval que sembla tret d’una sèrie o pel·lícula. Un atractiu, però, que desapareix per a les persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d’una situació que no és exclusiva del nucli antic gironí, sinó que es repeteix en altres barris, pobles i ciutats perquè encara queda molt de camí per aconseguir una societat realment accessible. Segons l’estudi "Sumant Veus" de COCEMFE i Fundació Mútua de Propietaris- que analitza el dia a dia de les persones amb mobilitat reduïda a Catalunya- un 70% s’enfronta sovint a obstacles que limiten la seva autonomia i afecten el seu benestar.
"És tan senzill com una vorera o una rampa mal feta, o malmesa", explica Elisabet Barceló, de 33 anys i usuària de cadira de rodes des de naixement. Cada vegada que es troba amb una barrera arquitectònica presenta una instància a l’Ajuntament, per això al seu municipi, Palafrugell, s’han anat eliminant alguns punts conflictius. Per un altre costat, Raquel Blanca, de 41 anys, en fa 21 que utilitza cadira de rodes a causa d’un accident. Creu que una persona que no ho viu no es fixa en la falta d'accessibilitat, però es troba a tot arreu: "a la vorera hi ha moltes rampes, però poques que siguin ideals, algunes són per matar-se. Moltes vegades trobes que hi ha una rampa per travessar, però a l’altre cantó no n’hi ha. A Figueres, fins i tot, hi ha fanals al mig de la vorera". A tot això s’hi ha de sumar els vehicles que aparquen al mig del pas.
Si sortir al carrer ja pot ser una odissea, per accedir a certs espais encara ho és més. "Hi ha moltes botigues o bars on no puc entrar sola", lamenta Blanca. En edificis públics, el panorama no millora. Barceló explica que per accedir a l’Ajuntament de Palafrugell cal pujar escales i no hi ha ascensor, "jo sola no podria entrar". Blanca ho comparteix: "a Figueres el consistori té dos edificis. Al més nou hi ha una rampa, però és bastant empinada i la roda rellisca. Quan vaig allà espero que algú surti o m’ajudi".
Renunciar a la vida social
Segons «Sumant Veus», les barreres arquitectòniques obliguen un 82% de les persones amb mobilitat reduïda a renunciar a la seva vida social. També afecten la vida familiar (75%), la professional (49%) i estudis (54%).
Per Barceló fer plans significa comprovar si el lloc està adaptat: "si et diuen que no, ni t’ho planteges. Prioritzo la meva autonomia i seguretat". Anna Planas, de 24 anys, veïna de Porqueres, afegeix que "no és només renunciar, sinó haver de replantejar què fem pensant que potser no hi podré accedir. A vegades has de renunciar a coses o valorar que realment no trobaràs barreres i ser conscient de què et pots trobar i com ho resoldràs".
L’àmbit de la cultura és un altre dels espais problemàtics per a les persones amb mobilitat reduïda. Per Blanca el cinema, espectacles, teatre, entre d’altres, és "fatigant". Per anar a algun esdeveniment d’aquests sempre ha d’estar preguntant com és d'accessible i «normalment només pots comprar una entrada per tu i per a un acompanyant, això vol dir que si vas amb una colla d’amics ja no pots». A més, també lamenta que sovint aquests espais reservats tampoc ofereixen bona visibilitat si les persones s’aixequen. En el cas del cinema explica que moltes vegades diuen que són accessibles i només tenen ascensor, o els obliguen a estar en les primeres files. «Per exemple, en el cas dels cinemes Albéniz deien que eren accessibles, però les sales feien baixada i eren molt incòmodes».
En el cas del transport, la mobilitat és clau per a l’autonomia, però per a moltes persones no és possible improvisar. Barceló explica que «si no vull dependre de la família quan els plans són a fora, els meus horaris depenen dels d’un autobús accessible que he de demanar almenys 24 hores abans, donant l’hora d’anada i de tornada». Per Blanca, el transport públic també la té molt cansada: «sempre hi ha històries i són injustícies perquè estan vulnerant el teu dret de mobilitat».
Barreres per anar a estudiar
La mobilitat és un dret, igual que l’educació, però tant Barceló com Planas van topar amb barreres importants per moure’s pel campus del Barri Vell de la Universitat de Girona, fins al punt que no podien accedir a la biblioteca de la seva facultat.
Arribar fins a aquella zona de la ciutat ja és complicat: "et trobes llambordes a terra, un ascensor que s’espatlla sovint i embornals on es pot encallar la roda". Però un cop allà, la rampa que hi ha per accedir a la biblioteca és massa empinada i no els permetia el pas. "Ho vam provar quan vaig començar la carrera, em van empènyer entre tres o quatre companys, però molt malament, la rampa és molt pronunciada, aixeques roda i patina", declara Planas. Una experiència similar a la de Barceló, "sempre que he accedit a la biblioteca ha estat acompanyada i suant totes, jo i les que m'acompanyaven".
La jove porquerenca va portar la problemàtica a les xarxes socials a través del seu perfil de Twitter (actual X). La piulada va arribar fins a la nova regidora d’accessibilitat i a l'octubre del 2023 van fer una reunió a l’ajuntament. "T’he de dir que aquell dia vam estar parlant i semblava que tot superbé. Ens va dir que es comprometia a posar fil a l’agulla, però ningú ens ha comunicat mai res", declara. Planas explica que des de la UdG ja s’havia intentat resoldre, però que la resposta del consistori era que una actuació així podria trencar l’estètica del Barri Vell. «Nosaltres li vam comentar a la nova regidora, però ella va dir que la llei diu que ha de ser accessible i que s’han de buscar maneres, tanmateix, encara no sabem res», lamenta.
Frustració i impotència
L’informe de COCEMFE i la Fundació Mútua de Propietaris recull que trobar-se davant un entorn no accessible genera sobretot frustració i impotència (28% en ambdós casos). "La paraula és ràbia, impotència, perquè estàs lluitant per uns drets que són teus i són els mateixos que tothom", resumeix Planas. Barceló afegeix que és "empipador" perquè aquestes barreres els resten autonomia. Tot i això, assegura que ara ja està acostumada i "quan una cosa no la veig bé, instància va". En la mateixa línia Blanca explica que fa "ràbia" i que és un sentiment de frustració perquè "tu vols fer coses, però et trobes que el món no compta amb tu". També denuncia la hipocresia de la societat perquè "hi ha un discurs de diversitat, però a l’hora de la veritat no és així".
"Tu vols fer coses, però et trobes que el món no compta amb tu"
Totes tres coincideixen que el gran problema és la falta de conscienciació. Molts edificis només compleixen el mínim legal, sense pensar que tindrà un ús real. "Molts pensen que això no els passarà, que és una cosa dels altres, però tard o d’hora sigui perquè ens fem grans o qualsevol cosa, ens podem trobar en una situació així", recorda Blanca. També veuen desconeixement i falta de voluntat: "moltes coses són millorables, però deuen pensar que no som suficients i no val la pena", lamenta Blanca.
Per Planas una ciutat accessible ha de pensar en clau universal: "És una llei". Barceló creu que una societat completament accessible és una "utopia", però "hauria de tenir facilitats per a tota classe de discapacitat". Finalment, per Blanca, hauria de tenir carrers amples i rampes ben fetes, a més que en els edificis i botigues hi hagi portes automàtiques, "no haver de demanar a la gent que t’obri la porta".
"Si ningú es queixa la gent i els ens públics pensaran que tot va bé"
Després de topar-se gairebé diàriament amb barreres, moltes persones amb mobilitat reduïda acaben esgotades de reclamar millores. "Sento que has de batallar constantment", explica Elisabet Barceló. Tot i així, considera imprescindible queixar-se: "si ningú ho fa, la gent i les administracions pensaran que tot va bé, quan no és així. Entenc que cansi, però ens hem de queixar".
Un exemple clar de la importància de visibilitzar aquesta realitat, massa sovint invisibilitzada, és el d’Anna Planas. La jove, amb més de 4.000 seguidors a Twitter (antic X), utilitza la xarxa per denunciar moltes de les injustícies amb què es troba. "Crec que si tens un altaveu potser no soluciones tot el problema, però sí que és el primer pas perquè et comencin a escoltar", assegura.
Tot i això, admet que no per a tothom és igual de senzill: "depèn molt de cada persona. Jo, per exemple, qualsevol cosa que em trobo ho penjo. No em molesta, perquè és una cosa que m’agrada i ho tinc molt integrat, que és el que hi ha en aquesta societat. Crec que va una mica amb cada persona, però sí que és veritat que has d’estar tota l’estona reivindicant i fen-te sentir".
