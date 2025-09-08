La faràndula omple la Plaça Major en el dia gran de les Festes del Tura
Gegants, Cabeçuts i Cavallets han ballat aquest migdia i a la tarda els infants prendran el relleu amb la cercavila infantil fins al Firal
La faràndula ha estat la gran protagonista d’aquest dilluns 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Tura. La Plaça Major d’Olot s’ha omplert per veure ballar Gegants, Cabeçuts i Cavallets després del repic de campanes de Festa Major, un dels moments més emblemàtics de la celebració.
Aquesta tarda els infants podran ser part activa de la festa amb la cercavila infantil, que sortirà de l’Hospici i recorrerà els carrers del centre fins al Firal.
La programació del dia inclou també propostes noves com els Jocs Des Clam, organitzats pels Almogàvers Garrotxins i inspirats en les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, o la Garrotada, una actuació única -que organitza l’Esbart d’Olot- i que es basa en una cercavila amb bastoners i grallers d’Olot amb la colla Pal-trucs de Banyoles i el ball de bastons d’Ogassa.
Avui dilluns, el quart dia de Festa Major, també hi haurà el concert i ball de l’Orquestra Maravella a la Plaça Major. I al vespre, l’agenda musical continuarà amb els directes de Doctor Prats, Miquel del Roig i la Banda Neon, que posaran el punt àlgid a una jornada festiva plena d’activitats.
