Macrocontrol per les Festes del Tura a Argelaguer: detingut per conduir drogat, sense carnet i atemptar contra els agents
Els Mossos van fer 136 proves d’alcoholèmia i 14 de drogues, amb una vintena de positius i 15 denúncies de trànsit
Un conductor va ser detingut aquest diumenge a la tarda a Argelaguer en el marc d’un macrocontrol de trànsit coincidint amb les Festes del Tura. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, l’home està investigat per conducció temerària, sota la influència de les drogues i amb el permís de conduir retirat per pèrdua total de punts. Durant l’actuació també va oferir resistència als agents, motiu pel qual se l’acusa de desobediència greu i atemptat contra l’autoritat.
El dispositiu es va instal·lar a l’A-26, al punt quilomètric 71, a l’altura d’Argelaguer, i va comptar amb un desplegament ampliat de mitjans policials. L’objectiu era prevenir la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues i reforçar la seguretat viària a la zona, ja que coincidint amb les festes majors augmenta notablement el volum de desplaçaments per carretera. En el conjunt de la tarda es van practicar 136 proves d’alcoholèmia. D’aquestes, 12 van resultar positives, 11 de caràcter administratiu i 1 de penal. També es van fer 14 proves de drogues, amb un resultat de 10 positius. En aquest apartat, 9 van ser administratius i 1 penal, que va acabar amb la detenció del conductor implicat.
A banda dels controls d’alcohol i drogues, el macrooperatiu també va permetre detectar altres infraccions. Els Mossos van aixecar un total de 15 denúncies administratives relacionades amb la seguretat viària i les condicions dels vehicles. En concret, 6 per circular amb la ITV caducada, 4 per defectes tècnics en el vehicle, principalment pneumàtics en mal estat, i 5 per manca de sistemes de seguretat passiva, com ara el cinturó.
Control específic de motocicletes
El dispositiu va incloure també un control específic de motocicletes, anomenat Premot. En aquest apartat, els agents van inspeccionar 9 motos, que van derivar en 3 denúncies administratives. La policia recorda que aquest tipus de controls són habituals en zones on hi ha un volum destacat de circulació de motocicletes, atès que es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable en cas d’accident.
Pel que fa als delictes detectats, més enllà dels positius en drogues i alcoholèmia, destaca el cas del conductor que va ser sorprès amb una taxa de 0,81 mg/l d’alcohol en aire expirat. En un altre punt del dispositiu, un motorista va ser denunciat per conduir amb el permís de conduir retirat per pèrdua de la totalitat dels punts.
