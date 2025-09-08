La meitat de la població de més de vuitanta anys pateix almenys una caiguda a l'any
Els fisioterapeutes reclamen més professionals per a la promoció d’un envelliment saludable
Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya posa el focus en la necessitat de promoure un envelliment saludable i prevenir les caigudes en les persones grans, una de les principals causes de pèrdua d’autonomia, hospitalització i mortalitat.
D’acord amb dades del Departament de Salut, prop d’un 30% de les persones més grans de 65 anys pateixen, com a mínim, una caiguda cada any, i aquesta xifra arriba al 50% entre els més grans de 80. Les caigudes són la segona causa de mort accidental a escala mundial, i les seves conseqüències són molt més que físiques: sovint provoquen por, aïllament i pèrdua de qualitat de vida.
El degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, assegura que “la fisioteràpia és una eina cost-eficient i essencial per a la salut pública; els programes d’exercici supervisats pels fisioterapeutes poden reduir fins a un 30% el risc de patir caigudes i alhora millorar la qualitat de vida de la gent gran i a més, un bon abordatge de la fragilitat ajuda a mantenir la independència i a reduir la pressió sobre el sistema sanitari”.
És per això que des del Col·legi es reclamen més professionals. Un estudi recent calcula que sis de cada deu gironins no han pogut accedir a la fisioteràpia al sistema públic malgrat haver-ho intentat. Com a conseqüència, han hagut de buscar alternatives. Un 80% han optat per opcions com la consulta privada, mútues o companyies d’assegurances. Concretament, un 56% va a una consulta privada (un 2% més que l’any passat) i un 22% va a mútues, mentre que només un 14% va a l’hospital públic.
Tot i que la professió de fisioterapeuta és la tercera en l'àmbit sanitari amb més col·legiats, per davant de farmacèutics, veterinaris i dentistes; cada vegada hi ha més demanda.
Envellir amb salut
L’envelliment saludable no significa només viure més anys sinó fer-ho amb autonomia i benestar. Els hàbits d’activitat física i estil de vida al llarg de tota l’etapa vital tenen un paper determinant. “Les persones grans actives tenen fins a un 41% menys de probabilitats de desenvolupar fragilitat”, recorda Aiguadé.
Els fisioterapeutes recomanen que la població adulta faci 150 minuts setmanals d’activitat física moderada (com caminar ràpid), incorpori dos dies d’exercicis de força i realitzi activitats per millorar l’equilibri i la coordinació, com els exercicis propioceptius que es practiquen en activitats com el ioga o el Pilates. D’aquesta manera, les persones poden prevenir la fragilitat i la sarcopènia o perduda progressiva de massa muscular associada a l’edat.
Mites i realitats sobre l’exercici en la gent gran
El Dia Mundial de la Fisioteràpia és també el moment per "lluitar contra alguns mites com, per exemple, aquell que diu que la gent gran no pot fer peses” quan els professionals exposen que la realitat és que l’entrenament de força és beneficiós a qualsevol edat i protegeix les articulacions. Un altre mite és aquell que diu que "el moviment pot provocar més mal", quan l’evidència científica demostra que “l’activitat física millora l’equilibri i redueix el risc de caigudes”. I, especialment, des del Col·legi es posa l’accent en què mai és massa tard per notar millores perquè els beneficis de l’exercici són importants en qualsevol etapa de la vida.
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya també es vol reivindicar que cal més accés directe a fisioteràpia per a la població gran dintre del sistema de salut. La incorporació de més fisioterapeutes al sistema públic permetria cobrir les necessitats creixents d’una població que envelleix ràpidament.
“Invertir en fisioteràpia és invertir en salut, independència i qualitat de vida per a les persones grans. La prevenció és la millor resposta per fer front al repte de l’envelliment. La fisioteràpia és una inversió cost-efectiva perquè redueix llistes d’espera i despeses en medicalització i hospitalitzacions”, conclou Aiguadé.
