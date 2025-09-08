Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restaurants de la Costa Brava s'uneixen contra el càncer amb l'oferta de plats solidaris

Ja hi ha sis establiments adherits que participaran a la iniciativa d'Oncolliga aquest setembre i octubre

Una de les activitats de fisioteràpia que ofereix la Fundació Oncolliga Girona.

Una de les activitats de fisioteràpia que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. / Fundació Oncolliga Girona

Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Oncolliga Girona, amb la col·laboració de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, impulsa la campanya “Xefs amb cor, plats amb causa”, una iniciativa que uneix gastronomia i solidaritat.

 L’objectiu de la proposta és unir la passió per la gastronomia amb el compromís social. La campanya es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre en els establiments que s’hi hagin adherit.

 De moment, ja són sis els restaurants i hotels que participen en aquesta acció solidària, i l’organització espera seguir sumant establiments i esforços per aconseguir el màxim impacte possible.

 Els primers establiments adherits són l'Hostal La Fosca, l'Hotel de la Finca Bell-lloc (Celler Brugarol), l'Hotel Boutique & Restaurant Galena MC, l'Hotel Alga (Restaurant el Càntir) l'Hotel Terramar (Terrassa Terramar) i l'Hotel Sant Roc (El Balcó de Calella).

Funcionament de la campanya

Durant aquests dos mesos, els restaurants adherits lluiran a l’entrada del seu establiment un adhesiu amb el distintiu de “Restaurant Solidari”. D’aquesta manera, els clients podran identificar fàcilment els locals que formen part de la campanya.

 En cada menú o plat seleccionat dins de la iniciativa, 2 euros es destinaran íntegrament a donar suport als malalts de càncer i a les seves famílies, reforçant així el paper de la gastronomia com a motor de solidaritat i transformació social.

Des d'Oncolliga remarquen que amb “Xefs amb cor, plats amb causa”, es vol establir un "vincle entre restauració i comunitat, convidant tant a establiments com a clients a ser part activa d’una acció que combina el plaer de menjar bé amb el gest solidari d’ajudar qui més ho necessita".

