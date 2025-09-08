Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set explotacions agrícoles i ramaderes de la demarcació de Girona obriran portes amb 'Benvinguts a Pagès La Festa' el primer cap de setmana d’octubre

Els dies 4 i 5 d’octubre, la ciutadania podrà visitar explotacions agrícoles i ramaderes, fer compres directes i gaudir d’activitats de proximitat en el marc de la gran festa de la pagesia catalana

Una imatge d'arxiu de la festa.

Una imatge d'arxiu de la festa. / Marc Codina / CatPress Comunicació

Redacció

Redacció

Girona

La desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa arriba a les comarques gironines el 4 i 5 d’octubre amb set explotacions agrícoles i ramaderes que obriran les seves portes al públic. L’objectiu és apropar el dia a dia del sector i promoure la compra directa d’aliments locals.

Les visites guiades tenen un cost simbòlic de 2,5 euros per a majors de 15 anys i són gratuïtes per a infants i joves. Cal reserva prèvia al web benvingutsapages.cat. L’import recaptat es destina a cobrir part de les despeses que assumeixen els pagesos i pageses per rebre els visitants.

Experiències de tota mena

A la demarcació de Girona es podran conèixer experiències variades. Es podrà entrar als camps de noguers i veure la producció de nous d’una petita explotació agrícola al Pla de l’Estany i conèixer de primera mà la feina de tres pagesos de la Garrotxa que cultiven tota mena d’hortalisses i elaboren melmelades i altres conserves utilitzant envasos reciclats. El públic que participi a Benvinguts a Pagès La Festa es podrà desplaçar fins a l’Alt Empordà per acompanyar una família de sisena generació que està al capdavant d’una granja d’ovelles a Siurana o bé tindrà l’oportunitat d’acompanyar un grup de pagesos de Campllong, al Gironès, que treballen una explotació de set hectàrees de terreny ecològic especialitzats en el cultiu de pomes i hortalisses.

El programa es complementa amb activitats divulgatives i gastronòmiques, l’oferta d’onze allotjaments rurals, restaurants de cuina de proximitat i un petit elaborador local. En total, més de 300 agents de tot Catalunya participaran en aquesta gran festa de la pagesia.

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat que enguany celebra el seu desè aniversari i que ja ha atret prop de 200.000 participants en les seves edicions anteriors.

