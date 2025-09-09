El 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània reivindicarà la vela llatina com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
L'Escala i Sant Feliu de Guíxols seran l'escenari, del 17 al 20 de setembre, d'un esdeveniment internacional que reunirà experts i professionals del sector procedents de diversos països
Consolidar una xarxa de treball a nivell de la Mediterrània, la sal i la relació dels museus i el patrimoni marítim amb alguns Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, punts destacats
El paper dels museus marítims i la seva contribució en el benestar, l'educació i la salut de les persones; la creació d'una xarxa europea de ciutats relacionades amb el patrimoni de la sal i la reivindicació de l'art de navegar a vela llatina com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO són els eixos principals de la 30ª edició del Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània. Per primera vegada tindrà lloc en dos municipis, l'Escala i Sant Feliu de Guíxols, durarà quatre dies (del 17 al 20 de setembre) i aquest any està organitzat pel Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Tots dos formen part de l'Associació dels Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM), una entitat sense ànim de lucre que treballa per garantir la preservació de la història i la cultura marítima, així com la seva interpretació. S'oferiran xerrades i nombroses activitats paral·leles que permetran a professionals catalans i internacionals reflexionar sobre la relació directa del patrimoni i els museus marítims amb la societat i quina és la seva incidència. Es posaran en comú projectes relacionats amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides; s'estudiaran propostes que han contribuït a convertir els museus en actius que afavoreixen la salut i el benestar de les comunitats a partir d'una educació de qualitat i també s'abordarà el concepte de treball en xarxa per part dels diferents museus i institucions que formen part de l'AMMM a la riba del Mediterrani.
Amb l'eslògan "Navegant cap a un futur sostenible", pretén ser un punt de trobada i de debat amb els museus i el patrimoni marítim com a principals protagonistes. Comptarà amb la participació d'una setantena d'experts i professionals procedents d'11 països (Espanya, Itàlia, França, Noruega, Polònia, Croàcia, Eslovènia, Portugal, Montenegro, el retorn de Turquia després d'un temps d'absència i la incorporació de Grècia) i arriba un any després de l'edició de 2024, que va tenir lloc a la localitat portuguesa de Sesimbra. Coincidirà amb la celebració de la XXVIII Festa de la Sal de l'Escala i servirà per donar a conèixer no només aquesta celebració, sinó també per fer ressò del patrimoni relacionat amb la sal, estès a d'altres indrets d'Europa. L'estada a Sant Feliu de Guíxols permetrà presentar El Salvament Marítim, un conjunt patrimonial únic a la Mediterrània construït a finals del segle XIX.
Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, manifesta que "des de la Diputació de Girona us acompanyem en aquesta edició que arriba a la nostra vora de la Mediterrània. Perquè el mar, que ens uneix des de fa segles, no només ha estat via de comerç i d'intercanvi cultural, sinó també un espai de memòria, identitat i futur compartit. Els nostres museus són custodis d'aquest llegat, però també tenen un paper clau com a agents actius de transformació social i cultural". Agraeix igualment a "totes les persones, institucions i entitats que fan possible aquest Fòrum. En especial a l'AMMM i als equips dels museus amfitrions, que han treballat amb passió i professionalitat per acollir aquest esdeveniment amb totes les garanties i amb una programació rica i diversa".
Lurdes Boix, vicepresidenta de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, explica que "aquesta associació va néixer a Catalunya fa tres dècades amb la voluntat d'expandir fronteres i crear una xarxa entre museus i entitats. Aquest any tenim l'oportunitat de celebrar el seu 30è aniversari a casa nostra. I ho farem en dos municipis que destaquen per oferir una extensa activitat cultural. Estem satisfets de la participació perquè comptem amb la incorporació de professionals procedents de dos països més; torna Istanbul després d'un temps d'absència i s'incorpora un museu de Creta, pel que tindrem representants de Grècia per primera vegada".
Segons Josep Bofill, alcalde de l'Escala, "en un context com l'actual, de profundes transformacions socials i ambientals i de globalització general, la identitat de les poblacions rau en preservar i difondre el patrimoni viu. Trobades com aquest Fòrum es transformen en espais de diàleg i cooperació i resulten del tot necessàries per garantir una bona comunicació i la transferència de coneixement que hi ha d'haver entre el món científic i la població en general per, precisament, preservar aquest patrimoni comú vinculat al mar". Afegeix que "la seva celebració coincideix amb una data molt especial per al nostre poble com ho és la 28ª edició de la Festa de la Sal. Una festivitat emblemàtica que recupera i posa en valor els oficis, les tradicions i la vida marinera que ha definit la nostra identitat al llarg dels segles".
Per a Carles Motas, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el Fòrum significa una presentació dels valors i potencialitats del patrimoni marítim que conserva la ciutat, i de la difusió participativa feta des del Museu d'Història. "El patrimoni específic, que a Sant Feliu es veu en l'edifici de Salvament dels nàufrags, col·leccions de salut, el balneari i banys de mar, enforteix el patrimoni marítim global mediterrani, objecte de l'AMMM", expressa. Planteja que aquesta associació no només permeti al museu treballar allò local des d'una perspectiva més àmplia, sinó també que els museus marítims cusin lligams d'amistat entre ciutats i països, ponts de cultura i respecte als drets humans. "Desitjo que el Fòrum marqui un full de ruta, projectes comuns, en línia amb els reptes dels museus actuals. Sant Feliu es posiciona com una ciutat d'art i patrimoni on els museus han d'exercir el paper de lideratge cultural i de centres amb voluntat social", indica.
Ponències, debats, reflexions i nombroses activitats paral·leles
Durant quatre dies, l'Escala i Sant Feliu de Guíxols acolliran nombroses xerrades, a part de diverses activitats paral·leles dirigides als participants del Fòrum. S'inaugurarà amb un acte institucional el 17 de setembre al matí al Museu d'Història – Monestir de Sant Feliu de Guíxols, abans d'una primera ponència introductòria a càrrec d'Enric Garcia, director del Museu Marítim de Barcelona. Professionals de Croàcia, Itàlia, Portugal i Montenegro, així com també membres del Museu de la Pesca de Palamós i de la Universitat de Girona, lideraran diverses sessions que abordaran el rol dels museus, les ciències marítimes i el patrimoni com a eines educatives transversals. El paper de les tecnologies emergents, els anomenats vaixells verds, la construcció naval en fusta i d'embarcacions elèctriques i la relació entre els humans i el medi ambient, entre d'altres temes, compartiran jornada amb una sessió dedicada a reivindicar la inscripció de l'art de navegar a vela llatina i al terç com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.
La salut i el benestar, així com la seva connexió directa amb els museus i el patrimoni marítim seran l'eix conductor del segon dia del Fòrum, encara a Sant Feliu de Guíxols. Les càtedres universitàries i la seva relació amb els museus marítims; les activitats dirigides a les persones jubilades del barri del Serrallo de Tarragona, les cultures marineres compartides, la cuina tradicional i el paper de la dona relacionat amb la gastronomia i la sostenibilitat són alguns dels punts més destacats del programa, que comptarà amb ponents procedents de la Universitat de Girona, del Museu del Port de Tarragona, de l'AMMM i també d'altres països com ara França i Croàcia.
El 19 de setembre l'activitat es traslladarà a l'Escala, on es debatrà sobre patrimoni immaterial i comunitats sostenibles, amb un gran protagonisme per a la sal. Davide Gnola, del Museo della Marineria de Cesenatico, a Itàlia, oferirà un altre punt de vista sobre l'art de navegar a vela llatina i al terç i la candidatura per ser Patrimoni Cultural Immaterial, mentre que Emmanuel Petrakis, del Museu Marítim de Creta, reflexionarà sobre la civilització minoica. El paper de la dona en la indústria del salaó del peix, les mines de sal de Wieliczka, la muntanya de sal de Cardona i el Festival de la sal de Cervia també tindran cabuda en aquest tercer dia, amb ponències d'experts italians, polonesos i grecs, entre d'altres nacionalitats.
Les conclusions del Fòrum d'aquest any i la presentació de l'edició de l'any vinent arribaran el dissabte 20 de setembre. L'última jornada també comptarà amb algunes activitats paral·leles, com ara una visita a la casa de pescadors de can Cinto Xuà i a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, i la participació en diversos actes de la XXVIII Festa de la Sal, al mateix municipi. Els dies anteriors, els participants també podran visitar el jaciment arqueològic d'Empúries, conèixer el conjunt patrimonial de Salvament Marítim de Sant Feliu de Guíxols i gaudir d'un concert de piano i tenora a l'Ermita de Sant Elm, a part d'assistir a la presentació de l'Embarcació Francisca de Calafell, una rèplica d'una històrica embarcació que ha dut a terme l'associació del Patí Català i Vela Llatina d'aquesta localitat tarragonina. L'original es va construir el 1915 i va estar activa fins la dècada dels 50 del segle passat.
Sobre l'AMMM
L'Associació dels Museus Marítims de la Mediterrània és una entitat que reuneix museus marítims, institucions gestores de patrimoni i entitats culturals que actuen en l'àmbit del patrimoni marítim de la riba d'aquest mar. Hi estan representats 12 països de l'àrea de la Mediterrània: Algèria, Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Gibraltar (Regne Unit), Grècia, Itàlia, Malta, Portugal, Principat de Mònaco i Turquia. Un dels pilars de l'associació és la celebració, cada any, del Fòrum de Patrimoni Marítim. L'organitzen museus que pertanyen a l'associació amb l'objectiu d'intercanviar i debatre sobre el progrés de la gestió i la salvaguarda del patrimoni cultural a la Mediterrània.
Els membres de l'AMMM treballen, entre d'altres finalitats, per preservar la història i la cultura marítima i que la seva interpretació s'ajusti als estàndards professionals de qualitat; per promoure la investigació en temes relacionats amb el patrimoni i la història del mar i vetllar-ne per la seva preservació; per fomentar la cooperació entre institucions en la recerca, la sensibilització i la conservació; per promoure la difusió dels museus marítims i les seves accions, i per motivar una legislació que afavoreixi la consecució d'aquests objectius. Al mateix temps, actua com a consell assessor del Congrés Internacional de Museus Marítims (ICMM), del Consell Internacional de Museus (ICOM) i de la UNESCO.
