Una tardor complexa
Cinc grans obres tallaran aquesta tardor la circulació de trens en diferents línies de Rodalies
El llarg tall de l’R3 es posposa fins al 7 d’octubre per falta d’autobusos, al coincidir amb un altre dispositiu habilitat per obres a l’R2 Sud a Castelldefels
Glòria Ayuso
Cinc grans obres a Rodalies alteraran i fins i tot tallaran la circulació de trens a partir d’aquesta tardor, fet que impactarà en la mobilitat de milers d’usuaris. Responsables d’Adif i de Renfe han explicat com s’intentarà garantir la continuïtat dels desplaçaments diaris mitjançant transport alternatiu amb autobús o amb tren.
Les dues obres am0b més afectació obligaran gairebé 60.000 persones que cada dia es desplacen amb Rodalies a modificar els recorreguts. Es tracta de l’actuació a l’estació de Castelldefels, per la qual es tallarà la circulació de trens durant cinc dies a finals d’aquest mes al corredor sud, utilitzat per 39.000 persones cada dia. Així mateix, el desdoblament de l’R3 comportarà el tall de la via durant 16 mesos. L’inici, previst en un inici per al 27 de setembre, es posposarà fins al 7 d’octubre. En aquest cas afectarà 20.000 usuaris més. El motiu de l’inesperat canvi de data és evitar que les dues obres coincideixin en el temps, per la dificultat de comptar amb prou autobusos per muntar el dispositiu de transport per carretera necessari per garantir la mobilitat de les persones afectades.
Tall a l’R2 Sud i Regionals
Entre el 22 i el 28 de setembre es tallarà la circulació de trens entre Gavà i Sitges. Habitualment circulen per aquest el corredor unes 39.000 persones al dia. Renfe oferirà connexió per autobús entre Gavà i Sitges per als usuaris de l’R2 Sud. Els trens Regionals deixaran de circular entre Sants i Vilanova i la Geltrú. En aquest cas, els autobusos en direcció Cunit sortiran de Zona Universitària i els d’entrada a Barcelona finalitzaran a Palau Reial, llocs on podran connectar amb l’L3 de metro. Renfe habilitarà per a tot el dispositiu 55 autobusos amb 40.000 places diàries.
Les obres, amb un cost de 38,8 milions, consisteixen en la reconfiguració de les vies a l’estació de Castelldefels per separar la circulació de trens de Rodalies amb els de Mitjana i Llarga Distància. També es millorarà l’accessibilitat de l’estació i es construiran ascensors.
Talls a l’R3
La circulació de trens per la línia R3 s’interromprà primer el 4 i 5 d’octubre entre Vic i Balenyà, Tona i Seva, cosa que afectarà els 9.500usuaris diaris d’aquest tram. Renfe habilitarà 10 autobusos que circularan en els mateixos horaris que el tren per salvar aquest tall. Amb un pressupost de 5,2 milions, les obres consisteixen a prolongar la via 2 des de l’estació de Vic durant 1,1 quilòmetres per millorar l’entrada dels trens des del sud, i inclouran un nou viaducte. Serà un curt preludi del que vindrà a continuació a la mateixa línia.
El 7 d’octubre començarà finalment el gran tall de 16 mesos de la línia que connecta Barcelona amb Vic. La primera fase afectarà les set estacions entre Montcada Bifurcació i La Garriga, i durarà fins al maig del 2026, i afectarà 20.000 usuaris diaris. El dispositiu alternatiu de transport per carretera que habilitarà Renfe després de consensuar-ho amb la Generalitat i els ajuntaments serà de 58 autobusos i 43.500 places diàries. En una segona fase, el tall continuarà vuit mesos més, fins al gener del 2027, si bé esreduirà a les estacions compreses entre Mollet-Santa Rosa i La Garriga. Per assegurar la mobilitat, circularan busos cada deu minuts entre Barcelona i Centelles i cada 15 minuts entre la capital catalana, Centelles i Vic. Un autobús unirà, així mateix, cada hora Barcelona amb la Garriga durant tot el dia.
Les obres, amb un pressupost de 65,5 milions, corresponen al desdoblament de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. L’actuació inclou l’actualització de l’estació de Montcada Bifurcació, amb la reordenació de vies i andanes, i l’habilitació d’una zona d’estacionament de trens regionals. Aquests treballs tindran un cost addicional de 44,15 milions d’euros.
Tall de l’R2 Nord
Les obres de soterrament a Montcada i Reixac, mitjançant un túnel de 4 quilòmetres (en una obra amb 621 milions de pressupost), provocaran el tall de l’R2 Nord entre aquesta estació i Sant Andreu els caps de setmana del 20 i 21 de setembre i del 6 a l’11 de desembre, aquest últim coincidint amb el pont de la Puríssima per evitar afectació en la mobilitat. El servei alternatiu per carretera s’habilitarà entre Sant Andreu i Mollet-Sant Fost.
Tall de l’R11 entre Figueres i Portbou
La renovació de la catenària entre Figueres i Portbou tallarà la circulació de trens per l’R11 durant siscaps de setmana entre setembre i novembre: el 21 i 21 de setembre; el 4-5 i 18-19 d’octubre; i tots els caps de setmana de novembre a excepció de l’últim. Un transport alternatiu de 22 autobusos amb 6.300 places diàries cobrirà el trajecte fins a l’última parada de la línia, Cervera de la Marenda.
Circulació per via única entre Sitges i Castelldefels
Entre finals d’any i el gener començaran les obres de manteniment als túnels de Garraf, que obligaran a tallar la circulació durant tres mesos per una de les dues vies entre Castelldefels i Sitges. Hi haurà 30.000 afectats, amb una oferta reduïda de trens entre el Garraf i Vilanova. En aquest cas, Renfe i Adif preveuen la desviació de trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 que circulin en sentit Barcelona per Vilafranca, per les vies de Regionals. Es tracta d’«obres urgents» pels problemes estructurals que presenta la infraestructura, com va avançar EL PERIÓDICO, i ha explicat el director adjunt de construcció de línies en explotació d’Adif (i president d’aquest organisme fins al 2024), Ángel Contreras.
En diversos casos, Renfe posarà en circulació els dies previs autobusos buits per assegurar que els dispositius de transport alternatiu funcionin adequadament quan entrin en funcionament, segons ha explicat el responsable de Relacions Institucionals de Renfe, Antonio Carmona. Els primers dies, s’ajustaran els serveis que no acaben de funcionar de manera adequada.
Renfe reforçarà el personal d’informació i atenció al client amb la incorporació de 70 nous auxiliars i més treballadors a les estacions afectades. També instal·larà dispositius específics en els punts de transbordament, segons va explicar el responsable de Relacions Institucionals, Antonio Carmona. Per la seva banda, la directora de Transports de la Generalitat, Susi López, va demanar als usuaris de Rodalies dels municipis afectats que redueixin al màxim els desplaçaments personals, que representen el 50 % de la mobilitat i es poden postergar, a diferència dels relacionats amb la feina o els estudis.
