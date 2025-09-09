Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

Els Mossos investiguen si en l’agressió hi van intervenir més persones

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Olot

Els Mossos d’Esquadra han arrestat un jove de 23 anys per la seva presumpta implicació en la violació d’una menor durant les Festes del Tura a Olot. Els fets es van produir la matinada de divendres a dissabte, a la zona d’atraccions de la celebració.

El detingut, sense antecedents, va ser localitzat la matinada d’aquest dimarts a Olot i està previst que passi a disposició judicial en els pròxims dies, possiblement dijous. La policia manté la recerca activa i analitza si altres persones haurien pogut participar en l’agressió.

