Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot
Els Mossos investiguen si en l’agressió hi van intervenir més persones
Els Mossos d’Esquadra han arrestat un jove de 23 anys per la seva presumpta implicació en la violació d’una menor durant les Festes del Tura a Olot. Els fets es van produir la matinada de divendres a dissabte, a la zona d’atraccions de la celebració.
El detingut, sense antecedents, va ser localitzat la matinada d’aquest dimarts a Olot i està previst que passi a disposició judicial en els pròxims dies, possiblement dijous. La policia manté la recerca activa i analitza si altres persones haurien pogut participar en l’agressió.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»