Detingut un home vinculat a una organització criminal que traficava amb cotxes robats a Girona, Lloret i Sant Feliu
La policia ha localitzat una nau amb cinc vehicles d'alta gamma robats en diferents indrets de Catalunya i França
La Policia Nacional ha detingut a Llicà de Vall un home acusat de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de vehicles robats, principalment a Catalunya i França. El cos ha recuperat cinc cotxes amagats en una nau en aquest municipi, que estaven en fase de refredament per evitar que fossin localitzats i per poder fer les tasques de falsificació de la seva documentació. La troballa es va fer gràcies a la descoberta d'un cotxe robat que la Policia Local va fer en una nau del municipi, i que va permetre a la policia iniciar tasques de vigilància i identificació de la persona detinguda, que és l'arrendatari d'aquesta nau. La investigació es manté oberta per identificar tots els membres de l'organització.
La brigada de Policia Judicial de Sant Adrià de Besòs està fent seguiment des de fa anys de diferents organitzacions que operen en localitats properes a Barcelona, i que consideren, segons el cos, que la pressió policial és menor. En aquest marc, s'han detectat espais on s'oculten vehicles, principalment en zones industrials, per, posteriorment, comercialitzar-los de manera il·legal.
En aquest context, i durant la denominada Operació Roda, la Policia Local de Lliçà de Vall va contactar amb la Policia Nacional per traslladar-los la detecció d'un cotxe situat a l'interior d'una nau industrial del municipi. El vehicle, que havia estat robat a França, va ser geolocalitzat a través d'un sistema de rastreig per part d'una empresa privada especialitzada, que tenia un sistema instal·lat al cotxe.
Segons han detallat fonts policials a l'ACN, es va establir un dispositiu de vigilància al voltant de la nau, i que va permetre identificar la persona que l'arrendava. Un cop localitzada, va mostrar als agents l'interior de l'espai, on hi havia cinc vehicles de gamma alta robats a les localitats de Girona, Lloret de Mar, Pineda de Mar, Sant Feliu de Guíxols, i en una de França, que no s'ha especificat.
Els cotxes tenien un valor total de 200.000 euros, i estaven en fase de refredament i ocultació per evitar que fossin localitzats immediatament i per preparar-los per una segona fase, en què s'enllestia la documentació falsificada, com permisos de circulació i targetes d'inspecció tècnica, per poder-se moure lliurement sense aixecar sospites.
