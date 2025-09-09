Girona comptarà amb 13 inspectors per fer complir la llei d'habitatge
La Generalitat desbloqueja cent places arreu del territori després de l’acord amb Comuns
Girona disposarà de 13 inspectors d’habitatge per vetllar pel compliment de la regulació dels lloguers i la resta d’obligacions previstes a la llei d’habitatge. El Govern de Salvador Illa ha aprovat la creació d’un cos de cent nous inspectors, una mesura que havia estat reclamada per Comuns i que s’ha acabat de tancar aquest dimarts.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s’ha reunit al matí amb el portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, i la portaveu adjunta, Susanna Segovia, per certificar el desbloqueig d’aquestes places. El pacte permetrà desplegar inspectors a totes les vegueries de Catalunya: Barcelona en tindrà 50, el Camp de Tarragona 12, i cinc cadascuna les de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Penedès i Terres de l’Ebre. La mesura té un cost de 5,9 milions d’euros i preveu que, en un termini d’uns tres mesos, alguns d’aquests professionals ja s’incorporin a les tasques de control del règim de contenció de rendes en zones de mercat residencial tensionat.
"Imprescindible perquè s’acabi el frau de llei"
Cid ha celebrat que "per fi" es compleixi el compromís d’incrementar el cos d’inspectors, tot i que ha retret que arribi més tard del que havien previst. El dirigent dels Comuns ha subratllat que el cos és "imprescindible perquè s’acabi el frau de llei" i ha recordat que encara resten compromisos pendents abans d’afrontar la negociació dels pressupostos del 2026, com ara una campanya sobre els drets dels inquilins, un registre de grans tenidors i una unitat antidesnonaments.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha defensat que amb aquest nou cos d’inspectors “s’assegurarà que les normes es compleixen” i ha remarcat que la mesura no té un caràcter recaptatori, sinó que busca "evitar pràctiques fraudulentes" i donar seguretat als qui compleixen la normativa. També ha posat en valor que la contenció de rendes aplicada a Catalunya ja ha tingut un efecte positiu amb "reduccions significatives" dels nous contractes de lloguer a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
La consellera ha afegit que el cos estarà a ple rendiment el 2026, amb una incorporació progressiva que combinarà funcionaris que demanin trasllat i noves places creades per concurs. A més, ha informat que el departament gestiona actualment 241 expedients per manca de dipòsits de garanties davant l’Incasol i més de 120 expedients oberts per Consum en relació amb incompliments en la regulació de preus.
