Les precipitacions de les últimes hores deixen 109 litres a Beget

Des del Pirineu fins al Camp de Tarragona i l'Ebre han caigut entre 50 i 100 litres

Una dona caminant amb paraigua en una imatge d'aixiu

Una dona caminant amb paraigua en una imatge d'aixiu / Marc Martí

ACN

ACN

Barcelona

Les precipitacions de les últimes han deixat entre 50 i 100 litres per metre quadrat des del Pirineu fins al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Beget, al Ripollès, s'han recollit 109 litres fins a les 11 hores d'aquest dimarts; a Cantonigròs, a Osona, s'han registrat 95,3 litres; a Castellnou de Bages han caigut 84,1 litres, i a la Selva del Camp (Baix Camp), 82,1. En canvi, la precipitació ha estat inapreciable o minsa a sectors de Ponent i l'entorn del Maresme. Les pluges tendeixen ara a perdre intensitat i extensió. El pla Inuncat continua en estat d'alerta.

