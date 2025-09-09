Oncolliga subvencionarà projectes de recerca per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer
La convocatòria, amb ajuts de fins a 10.000 euros, estarà oberta fins al 30 de setembre
La Fundació Oncolliga Girona ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts per donar suport a projectes d’investigació que tinguin com a objectiu millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb càncer, amb una mirada integral i humanitzada.
L’ajut té una dotació màxima de 10.000 euros, provinents íntegrament dels donatius recaptats a l’Oncotrail. Aquesta nova línia se suma a altres col·laboracions que l’Oncolliga manté amb l’IDIBGI, l’ICO Girona i l’equip TargetsLab de la Universitat de Girona.
Els projectes presentats hauran d’estar impulsats per professionals de l’àmbit assistencial i prioritzaran aspectes com: l’experiència del pacient, l’atenció psicosocial i l’acompanyament emocional, la rehabilitació i fisioteràpia, les cures infermeres en oncologia, l’impacte del diagnòstic i del tractament en la qualitat de vida, el suport al cuidador informal i les intervencions comunitàries i educatives.
S’hi poden presentar tant projectes individuals com en equips multidisciplinaris. En tots els casos, la persona investigadora principal haurà d’acreditar una vinculació laboral amb una institució sanitària, acadèmica o de recerca de les comarques gironines. La convocatòria estarà oberta fins al 30 de setembre.
Nova edició de la beca de recerca clínica
Paral·lelament, l’Oncolliga ha obert també la convocatòria de la seva beca de recerca clínica en càncer, que impulsa des del 2015 gràcies als donatius de l’Oncotrail.
Aquesta beca té una dotació de 100.000 euros, finançats a parts iguals amb les recaptacions de l’Oncotrail 2025 i 2026. Els projectes candidats hauran de tenir una durada de dos anys i l’investigador/a principal haurà de pertànyer a un grup de recerca de l’Àrea de Càncer de l’IDIBGI. El termini per presentar propostes finalitza també el 30 de setembre.
