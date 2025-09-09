Un passatger borratxo intenta obrir una porta d’emergència d'un avió en un vol cap a Girona
L’aparell, que cobria la ruta Bournemouth-Girona, va haver de ser desviat a Tolosa, on la policia francesa va intervenir
Un passatger en estat d’embriaguesa va intentar obrir una porta d’emergència en un vol de Ryanair entre Bournemouth i Girona el dijous 4 de setembre, fet que va obligar a desviar l’aeronau cap a Tolosa, segons publica el diari La Razón.
L’home hauria cridat que "volia marxar d’allà" mentre manipulava la porta. Diversos passatgers el van retenir i es va produir un forcejament que va durar prop de mitja hora. Un cop a terra, tretze agents de la policia francesa van pujar a l’aparell i van reduir l’individu al passadís abans de traslladar-lo fora de la cabina. Segons el mateix diari, durant l’incident hauria arribat a colpejar i escopir altres viatgers.
Ryanair, segons recull La Razón, ha confirmat els fets i ha recordat que aplica una política de tolerància zero davant comportaments disruptius a bord.
