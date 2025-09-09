S’incendia un cotxe a Olot
El foc, que s'ha produït a l’avinguda Francesc Macià, ha afectat la part davantera del vehicle i no ha causat ferits
Un cotxe s’ha incendiat aquest dimarts al vespre a l’avinguda Francesc Macià d’Olot. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 19.03 hores i han mobilitzat dues dotacions fins al lloc dels fets.En arribar-hi, han comprovat que el foc afectava la part davantera del vehicle, a la zona del motor. La conductora ja era fora del cotxe i no hi ha hagut cap persona ferida.
Els efectius d’emergència han extingit les flames i han assegurat la zona.
