Salut promou mesures preventives contra el consum d'alcohol durant l'embaràs
Els Trastorns de l'Espectre Alcohòlic Fetal afecten 19,8 casos per cada 1.000 habitants
En el marc del Dia Mundial per a la Prevenció dels Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), el Departament de Salut alerta sobre la importància de conscienciar i prevenir aquests trastorns, ocasionats pel consum d’alcohol durant la gestació, amb una prevalença estimada de 19,8 casos per cada 1.000 habitants. Aquestes prevalences varien considerablement en funció, entre d’altres, dels determinants socials interseccionals, l’accés insuficient a serveis de salut sexual i reproductiva i de tractament de les addiccions i l’estigma. A més, aquests determinants es potencien entre si i es relacionen amb factors estructurals i sistèmics més amplis que agreugen les desigualtats i dificulten els embarassos saludables.
Els TEAF són un conjunt de discapacitats físiques, cognitives, conductuals i socials que poden patir les persones exposades a l’alcohol durant la gestació. Són dels trastorns del neurodesenvolupament més comuns i, en els casos més greus, pot ser molt incapacitants i afectar a llarg termini totes les esferes de la vida. Aquestes dificultats afecten tant les persones amb TEAF com a les famílies, que han de fer front a dinàmiques complexes, a l’organització constant de teràpies i visites mèdiques, i a la necessitat d’establir rutines estructurades per ajudar els fills. El Departament de Salut impulsa la implementació del programa “Embaràs sense alcohol i sense drogues”. El programa té com a finalitat sensibilitzar la ciutadania i, de manera especial, les persones gestants i les del seu entorn sobre els riscos que comporta el consum d’alcohol i drogues durant l’embaràs. Alhora, vol enfortir l’estratègia de detecció precoç i intervenció breu de les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) a través d’oferir formacions i recursos als equips i de millorar els circuits assistencials de salut mental perinatal.
Enguany, les directrius de prevenció de l’exposició a l’alcohol en l’embaràs també s’han incorporat a l’àmbit pediàtric en el marc del nou protocol que reforça la promoció d’hàbits saludables des de la infància i l’adolescència. En aquest protocol, adreçat als equips de pediatria de tot Catalunya i aplicable als infants de 0 a 14 anys, s’hi incorpora un apartat específic sobre el cribratge del TEAF, amb les recomanacions pertinents per a les famílies, a càrrec de pediatres i infermeres.
Equips guia
Per garantir una atenció més eficient i eficaç pels casos, inclosos els de TEAF, d’elevada complexitat clínica en població adolescent i jove (12-25 anys), Catalunya compta des de l’any 2021 amb els equips GUIA, 10 en l’actualitat, integrats a la xarxa de salut mental i addiccions, que faciliten una atenció transversal entre serveis socials, sanitaris, educatius, judicials, penitenciaris i laborals. Són equips multidisciplinaris que atenen de manera proactiva, intensiva i integrada, inclouen la figura de gestor de cas, i intervenen en el procés d’avaluació integral, en l’elaboració del pla terapèutic individual i d’intervenció transversal amb la implicació del jove i la família.
Durant el 2024, els equips GUIA han atès un total de 189 persones. Pel que fa al diagnòstic principal, el més prevalent és el trastorn del desenvolupament intel·lectual i de l’aprenentatge (40’4%), dins del qual s’inclouen el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i el Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) i els TEAF. Cal remarcar que les persones adoptades i les persones d’origen familiar estranger són les que presenten més diagnòstics secundaris, una dada a tenir en compte considerant el perfil sociodemogràfic més prevalent de les persones amb TEAF a Catalunya. És molt destacable que un cop finalitzat el procés d’atenció als equips GUIA, 4 de cada 5 persones (81,7%) mantenen la vinculació amb la xarxa d’atenció a la salut mental i les addiccions.
