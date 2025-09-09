Una vintena de gironins moren anualment per sobredosi
En la majoria de casos hi ha un patró de policonsum i la substància més present és la cocaïna
Les comarques gironines registren una vintena de morts per sobredosi anuals de mitjana, xifra que s'ha estabilitzat en els darrers anys, tot i que encara no hi ha dades actualitzades des del 2022. Segons constaten experts, tot i que les persones amb dependència són força resilients als canvis en el seu consum per raons contextuals, sí que les interferències en el mercat, canvis en les dinàmiques socials i potser les limitacions en les investigacions forenses, han pogut ser factors que hagin influït en aquest canvi de tendència, ja que es registren menys morts que fa una dècada.
El Departament de Salut, a través de la secretari de Salut Pública, reafirma el seu compromís amb la prevenció de les morts per sobredosi i la lluita contra l’estigma associat al consum de drogues. Durant l’any 2024, Catalunya va evitar la mort en 125 casos de sobredosi gràcies a la intervenció ràpida i eficaç en espais de consum supervisat, on es van registrar 140.717 consums sense cap defunció. Aquestes xifres consoliden el model català com a referent internacional en polítiques de reducció de danys.
Segons les últimes dades disponibles de l’indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives, el 87% de les morts per sobredosi van presentar un patró de policonsum. La substància més present va ser la cocaïna en un 56% del total dels casos, seguida dels hipnosedants en un 55%, l’alcohol en un 51% i els opioides en un 41%. El 76% de les víctimes van ser homes, amb una mitjana d’edat de 48,8 anys.
Des de la posada en marxa del Programa de Prevenció de la Sobredosi l’any 2009, s’han format més de 16.500 persones en la identificació i resposta davant una sobredosi, i s’han distribuït 17.200 vials de naloxona, el medicament pel tractament de la sobredosi per opioides.
Aquest any, el Departament de Salut intensificarà les accions de sensibilització arreu del territori, amb tallers, materials informatius i accions comunitàries per promoure la prevenció i intervenció precoç.
La majoria de morts, a casa
Per altra banda, set de cada deu morts se solen produir al mateix domicili i això fa «més rellevant» l’educació en la prevenció i l’atenció per a les persones que conviuen amb una persona que consumeix drogues, segons constata el Departament de Salut. Perquè una bona informació per saber què cal fer davant una sobredosi pot evitar una mort.
El Programa de Prevenció de la Sobredosi de Catalunya és un referent en l’àmbit europeu i estatal; el Plan Nacional sobre Drogas el reconeix com a prioritari i l’inclou dins l’Estrategia Nacional sobre Drogas del Ministeri de Sanitat. Les actuacions del programa compten, també, amb l’aval d’organismes i institucions internacionals com l’Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies (EMCDDA), que reconeix l’eficàcia dels programes de formació en l’ús de naloxona com a estratègia clau per reduir les morts per sobredosis per opioides, juntament amb les sales de consum supervisat i els programes de tractament amb agonistes opioides.
En el cas dels opioides, l’administració de naloxona com a antídot per combatre les sobredosis i la formació entre les persones usuàries en l’ús d’aquest fàrmac són decisius per evitar les morts per sobredosi. Des dels inicis del programa (2009) fins a l’any 2022, a Catalunya s’han format 14.551 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi amb naloxona i s’han repartit un total de 15.914 vials.
Més accessibles, potents i perilloses
La proliferació de drogues sintètiques va en augment. L'ONU ha alertat recentment d'una profunda transformació del mercat de les drogues, amb l'augment de substàncies cada cop més accessibles, potents i perilloses. L'organització registra més de 1.300 substàncies psicoactives, amb un augment significatiu dels estimulants de tipus amfetamina i els opioides sintètics. El 2022, un total de 292 milions de persones van consumir alguna droga a tot el món, una xifra de consumidors un 20% més gran que fa una dècada. A nivell global, una de cada quatre persones que consumeix drogues desenvolupa algun tipus de trastorn, però d'aquest darrer grup només una de cada onze rep tractament.
Les dones afronten barreres més grans per accedir a ajuda a causa de l'estigmatització, i els joves són especialment vulnerables a noves substàncies i mètodes de consum. En concret, dels 64 milions de persones que pateixen algun tipus de trastorn relacionat amb el consum de drogues, només el 9% rep tractament. Aquest nivell d'accés baix a teràpies afecta més les dones (5%) que els homes (18%).
Finalment, la producció i consum de cocaïna van assolir nous màxims el 2023, convertint-se en la droga il·lícita amb més creixement de mercat. La producció il·legal es va disparar a 3,708 tonelades, gairebé el 34% més que el 2022. Les incautacions mundials van assolir un rècord de 2,275 – fet que suposa un augment del 68% respecte al 2019-2023. El consum creixerà de 17 milions d'usuaris el 2013 a 25 milions el 2023.
L'informe també assenyala que els traficants de cocaïna estan trobant nous mercats a Àsia i Àfrica. La violència i la competència que caracteritzen l'àmbit il·lícit de la cocaïna, abans confinat a l'Amèrica Llatina, s'està estenent a Europa Occidental a mesura que els grups de delinqüència organitzada dels Balcans Occidentals augmenten la seva influència al mercat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos