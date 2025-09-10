Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien una segona violació a una menor durant les Festes del Tura a Olot

La víctima va presentar la denúncia dilluns, després d’uns fets ocorreguts dissabte de matinada fora de la zona d’oci i concerts

Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

Una imatge d'arxiu d'un vehicle dels Mosos d'Esquadra

Olot

Els Mossos d’Esquadra investiguen una segona denúncia per violació a una menor durant les Festes del Tura d’Olot. Segons fonts policials, els fets haurien tingut lloc la matinada de divendres a dissabte, 6 de setembre, cap a les set del matí, en un punt situat fora de la zona d’oci i concerts de les festes.

La víctima, també menor d’edat, va formalitzar la denúncia dilluns i la policia catalana ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del cas. De moment, no hi ha cap detingut relacionat amb aquesta agressió sexual. Els Mossos treballen per recollir indicis i testimonis que permetin identificar l’autor dels fets.

Aquest nou cas se suma a l’altra denúncia per violació que ja havia transcendit públicament, també durant les Festes del Tura, i que va motivar la detenció d’un jove de 23 anys com a presumpte autor. En aquella primera agressió, la víctima també era menor i estava tutelada per la Generalitat.

