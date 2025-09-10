Descobreix alguns dels actes per commemorar la Diada a les comarques gironines
Actes institucionals, ofrenes florals, concerts, i molta cultura popular per passar un 11 de setembre entretingut
Les comarques gironines es preparen per celebrar una nova Diada de Catalunya. L’11 de setembre, els municipis de la demarcació omplen les seves agendes amb activitats que van des dels actes institucionals i les ofrenes florals fins a cercaviles, balls de gegants, concerts a l’aire lliure, audicions de sardanes i, fins i tot, un bingo musical.
Banyoles
10 de setembre
- 18h: Acte institucional de l'ajuntament i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i ofrena floral al monument commemoratiu Catalan Power de la plaça Major. L'acte finalitzarà amb el Cant dels Segadors a càrrec de la Coral Veus de l'Estany.
Blanes
10 de setembre
- 10h i 12h: Visites guiades d'"històries de les Índies" a l'Arxiu Municipal.
- 18h: Conferència al Primer Casino de Blanes.
- 20h: Concert de música cubana amb Amelo D'La Habana al Banc de Músics, al passeig Pau Casals.
- 22h: Repartiment de torxes per la 20a marxa de Torxes, al Banc dels Músics, al passeig del Mar.
- 22:30h: Lectura del manifest i inici de la marxa, que sortirà del carrer Ample i fins al monument a Lluís Companys on les entitats del municipi faran una ofrena floral i s'hissarà l'estalada a la Roca de Sa Palomera.
- 22h: Concert Big Band, amb la Banda Cobla Santa Maria i Marc Anglaa a la plaça dels Dies Feiners.
11 de setembre
- 10h: Hissada de la senyera i cant dels Segadors, amb la col·laboració de la Banda i Cobla Col·legi Santa Maria de Blanes, en el balcó de l'Ajuntament.
- 10:30h: Ofrena floral al monument a Lluís Companys.
- 20h: Audició de sardanes amb la Cobla la Flama de Farners al passeig de Mar-Banc dels Músics.
Caldes de Malavella
10 de setembre
- 22: Audició de Sardanes amb la Cobla Flama de Farners, a la plaça U d'Octubre de 2017.
11 de setembre
- 10h: Aplec de germanor a Terra Negre i esmorzar popular.
- 12h: Acte commemoratiu i ofrenes florals al monument de la rotonda del carrer Onze de Setembre de l'avinguda Països Catalans. Es llegirà el manifest i la coral Cantaires de Caldes interpretaran Els Segadors i altres peces musicals.
La Bisbal d'Empordà
10 de setembre
- 20:30h: Marxa de Torxes que sortirà de la plaça del Castell.
11 de setembre
- 18:45h: Acte institucional al passeig Marimon Asprer
- 19h: Concert i ball folk amb Bauma.
Figueres
11 de setembre
- 10h: Acte institucional a la Plaça de l'Escorxador i ofrena al monument als Drets dels Pobles. Hi intervindran l'alcalde, Jordi Masquef, el president d'òmnium Alt Emporda, Eduard Cebrià i Hug Domenech de la Plataforma per la Llengua de la Catalunya Nord. La Coral Polifònica de Figueres amenitzarà l'esdeveniment.
Girona
10 de setembre
- 20h: Inauguració de "Ferida oberta", d'Aleix Gorgió al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla. Es tracta d'una obra artística audiovisual inspirada en la senyera catalana, una instal·lació que vol ser una bandera viva, polsant, roja i bivrant. L'acte inaugural estarà amenitzat per l'actuació musical d'Elba Martinell i Joan Sadurní.
11 de setembre
- 11h: Acte institucional conjunt a la plaça Catalunya, amenitzat pel grup Soulsisters.
- 17:14h: Manifestació organitzada per Òmnium Cultural, "Més motius que mai. Independència", convocada a Barcelona, Girona i Tortosa. Sortirà de plaça Catalunya, passarà per Jaume I i fins a la Copa.
- 19:30h: Concert de tancament del grup Parellop a la Copa.
Llagostera
11 de setembre
- 10h: Acte de germanor i esmorzar popular a Terra Negra, a la carretera de Tossa.
- 12h: Acte institucional a la sala de plens de l'Ajuntament, amb la participació dels grups Canto perquè vull i Les veus del Casino, de l'Escola de Música de Llagostera.
- 18:30h: Audició de sardanes a càrrec de la Cobla els Rossinyolets a la plaça Catalunya
- 20h: Botifarrada popular.
- 21:30h: Actuació d'havaneres del Grup Peix Fregit. Es repartirà cremat a la mitja part.
Lloret de Mar
11 de setembre
- De les 10h a les 13h: 23a Trobada de Puntaires al passeig Verdaguer.
- 10:30h: Cercavila amb els gegants de Lloret al carrer de Sant Pere fins a la plaça de la Vila.
- 11:30h: Actuació de la colla Castellera Maduixots, colla sardanista Aires Gironins del GEiEG, Coral Unió Lloretenca i Amics de la Música, a la plaça de la Vila.
- 12: Ofrena floral, acte institucional i cant dels Segadors a la plaça de la Vila.
Olot
11 de setembre
- 10:30h: Acte Central de la Diada i audició de sardanes amb la Cobla la Principal d'Olot, a l'Hospici.
- 11:30h: Ballada de Sardanes amb la Cobla la Principal d'Olot a la Plaça Major.
Palafrugell
11 de setembre
Plaça Nova
- 10h: Actuació de l'Esbart de Fontcoberta de Banyoles i de l'Esbart Mestre Sirés de Palafrugell.
- 11:30: Cercavila dels Gegants de Palafrugell.
Jardins de Can Bech
- 11:50h: Parlament i hissada de la senyera al so dels Segadors, a càrrec de la Cobla Cervianenca i la Coral Nit de Juny.
- 12:30h: Audició de Sardanes amb la Cobla Cervianenca i aperitiu popular.
Palamós
10 de setembre
- 19h: "Fem botifarra catalana!! amb jocs, sopar i música en directe al passeig del Mar, a la pista de bàsquet.
- 20h: Concert amb Fenya Rai a la plaça Catalunya.
11 de setembre
- 11:30h: cants a càrrec de la Coral conjunta de corals palamosines, ball de gegants a càrrec de l'AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós i hissada de la senyera, ofrena floral i lectura del manifest, a la Plaça Catalunya.
- 18h: Bingo musical català a la plaça Catalunya.
- 19h: Ballada de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove al passeig Mar.
Puigcerdà
11 de setembre
- 8h: Aplec de Bell-lloc, que sortirà de la plaça Barcelona fins a l'ermita, on hi haurà un esmorzar popular.
- 11h: Missa de la Diada.
- 18h: Ballada de sardanes de la mà de la Cobla Ciutat de Manresa a la plaça de l'Alguer.
Ripoll
11 de setembre
Actes al monestir de Santa Maria de Ripoll, a les 11h:
- Glossa de la Diada a càrrec de Toni Albà.
- Ofrena de les institucions i entitats a la tomba del Comte Guifré el Pilós.
- Parlament de cloenda de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
- Acompanyament musical d'Oriol Amaro
Actes a la plaça Abat Oliva, a les 12h:
- Ballada dels gegants de Ripoll.
- Audició de sardanes cobla Tres Vents.
- Vermut popular.
Roses
10 de setembre
- 19h: Concert del grup Ruc'n'Roll -versions de rock Català- a la Plaça de les Botxes.
11 de setembre
Plaça de les Botxes
- 19h: Lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya i audició de sardanes amb la Cobla Principal del Rosselló.
- 20h: Botifarrada solidària en benefici de l'Associació FADIR (Fundació d'ajuda al disminuït de Roses).
Santa Coloma de Farners
10 de setembre
- 20:30h: Botifarrada popular a la Plaça Farners.
- 21:45h: Lectura del manifest unitari de les entitats
- 22h: Concert de Ferran i Noriko
11 de setembre
- 11h: Ofrena floral a la plaça Bisbe Gotmar.
- 17:30h: Sardanes amb La Flama de Farners.
Sant Feliu de Guíxols
11 de setembre
- 9h: Ofrenes florals a la tomba del President Josep Irla.
- 9:30h Interpretació dels Segadors per part de l'Orquestra de Cambra de Sant Feliu de Guíxols.
- De 10 a 12h: Portes obertes a la Sala de Plens de l'Ajuntament per veure la Senyera de Rafael Patxot.
Actes a l'Espai de la Sardana als Jardins Juli Garreta, a les 11h:
- Benvinguda a càrrec de la regidora Núsia Cucharero
- Inici de l'acte amb l'himne de la ciutat, "Juny", de Garreta. Amb motiu de l'Any Garreta, la Coral Cypsella interpretarà la versió amb la lletra de la poeta Àngela Ribas.
- Lectura del Manifest Institucional a càrrec del regidor de Cultura, Alexis Cubó, i parlament a càrrec de l'alcalde, Carles Motas.
- Cantada popular dels Segadors.
Torroella de Montgrí
11 de setembre
- 12h: Lectura del manifest de la Diada amb l'acompanyament del Cor Anselm Viola, a la plaça de la vila.
- 19h: Audició de sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí, a la plaça de la Vila.
