Di-versiones, l’Orquestra Maravella i Els Atrapasomnis: l’aposta infal·lible de Vilobí
La festa major se celebrarà del 10 al 14 de setembre i també comptarà amb espectacles infantils i cercaviles
Versions, ball de festa major i un espectacle infantil. Aquesta és l’infal·lible aposta de Vilobí d’Onyar per oferir una festa major que abraci totes les generacions. Així, l’Orquestra Di-versiones donarà el tret de sortida a la programació musical, que arrencarà divendres 12 de setembre a partir de les onze de la nit al camp de futbol, on també pujarà a l’escenari Xicu-dj. L’endemà serà el torn del grup de versions Banda Neon (que aquest estiu ha saltat a la fama amb 'Es busca catalanet'), en una nit que també comptarà amb les actuacions de COCO i Dujey Martin.
Diumenge, els més petits podran cantar i ballar a ritme dels Atrapasomnis, que a les onze del matí presentaran el seu espectacle «L’hora de donar-ho tot » al camp de futbol. A partir de dos quarts de set de la tarda, també al camp de futbol, hi haurà concert i ball de festa major a càrrec de l’Orquestra Maravella. L’aforament és limitat i el preu de les entrades és de 5 euros. Els tiquets es poden adquirir el mateix dia del concert, mitja hora abans de l’inici.
Actes populars
Divendres a la tarda, a partir de dos quarts de vuit del vespre a la plaça Catalunya, hi haurà el toc de festa amb els gegants i capgrossos del municipi. A les vuit es farà el pregó, que comptarà amb la màgia del mag Fèlix Brunet a la plaça Nova. Tot seguit hi haurà el ball tradicional Sol i Lluna i la cercavila fins al camp de futbol, a càrrec de la colla gegantera de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. El partit de festa major arrencarà a dos quarts de nou del vespre i enfrontarà el F.C Vilobí i el C.E. Farners. I a dos quarts de deu del vespre hi haurà el sopar popular al camp de futbol.
Dissabte serà el torn de la festa de l’escuma (11:30), la Vilobinenca il·lustre (12:30) i l’espectacle familiar «Les vacances de Madame Roulette» de la Cia. La Bleda (19:00).
L’Ofici Solemne serà diumenge a les dotze a l’església de Sant Esteve de Violbí, i comptarà amb la participació de la cobla Foment del Montgrí. Després hi haurà audició de sardanes a la plaça Vella i vermut popular.
Consulta tota la programació aquí.
La trobada gegantera arriba a la seva XXXIII edició
La trobada de gegants i capgrossos és, sens dubte, un dels plats forts de la festa major de Vilobí d’Onyar. I una mostra d’aquesta arrelada tradició és que enguany arriba a la seva XXXIII edició. La cita serà diumenge 14 de setembre a dos quarts de sis de la tarda, amb la plantada de gegants al passeig de la Crosa. A les sis de la tarda arrencarà la cercavila fins a la plaça Vella, amb les colles convidades de Maçanet de la Selva, Taradell, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Anna de Vic i Empúries.
