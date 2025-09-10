Els Comuns insten el Govern a protegir l’aqüífer afectat pel projecte de la variant d’Olot
El grup ha registrat al Parlament una proposta de resolució, que també ha sigut signada per la CUP, que demana aturar els tràmits en curs "fins a disposar d’estudis i garanties sobre la seguretat i l’impacte ambiental" de la construcció del túnel subterrani
Els Comuns han registrat al Parlament una proposta de resolució per demanar al Govern la protecció de l’aqüífer fluviovolcànic de la Vall d’en Bas i la revisió del projecte de les variants d’Olot i les Preses. La proposta de resolució, signada també pel grup parlamentari de la CUP, demana “adoptar mesures immediates que garanteixin la seguretat hídrica, territorial i social” de l’entorn de la Vall d’en Bas. "En un context d’emergència climàtica no té cap sentit prioritzar la construcció de noves carreteres innecessàries per davant de protegir aqüífers, especialment en una zona tan fèrtil com aquesta", diu la diputada gironina Júlia Boada.
El projecte de construcció del darrer tram de l’eix Vic-Olot preveu l’excavació d’un túnel subterrani d’un quilòmetre de longitud que travessaria la plana de la Vall d’En Bas i afectaria directament l’aqüífer fluviovolcànic, declarat Reserva Natural Subterrània el 2022. Així mateix, es preveu una extracció massiva d’aigua equivalent al bombeig de 19 hectòmetres cúbics anuals, quan el consum domèstic i anual de la Vall d’En Bas i les Preses és actualment de 0,9 hectòmetres cúbics anuals.
"Aturar de manera preventiva tots els tràmits"
Per aquests motius, els Comuns insten el Govern de la Generalitat a aturar de manera preventiva tots els tràmits administratius en curs “fins a disposar d’estudis i garanties suficients sobre la seguretat i l’impacte ambiental” de la construcció del túnel de les variants d’Olot i les Preses. Així mateix, els Comuns apunten que "cal promoure un estudi hidrològic complet i independent sobre l’aqüífer fluviovocànic de la Vall d’En Bas i avaluar de manera estratègica i a llarg termini les alternatives de mobilitat i infraestructures a la comarca de la Garrotxa".
