Els metges anuncien vaga per al 3 d'octubre
El principal sindicat dels facultatius s'uneix a les aturades de tot Espanya per mantenir la singularitat dins l'Estatut Marc sanitari
El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga de 24 hores del divendres 3 d'octubre al dissabte 4 per al personal facultatiu del sistema públic i concertat català, coincidint amb l’aturada mèdica que han convocat aquell mateix dia diferents organitzacions sindicals de l’Estat. La convocatòria d'MC, sindicat majoritari del col·lectiu mèdic i amb representació a tots els òrgans de participació de l’àmbit sanitari català, afecta el personal adjunt i en formació (residents) dels següents grups professionals: metges, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics. La vaga anirà de les 8 del matí a les 8 del matí de l'endemà.
La protesta estatal s’emmarca en el conflicte obert pel Ministeri de Sanitat arran del projecte de renovació de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, àmpliament rebutjat pels facultatius, que se senten infrarepresentats en la negociació i desatesos en les seves demandes per no reconèixer la singularitat, responsabilitat i transcendència dels seus serveis en la prestació de l’assistència sanitària pública. Així mateix, denuncien la persistència de greuges i condicions precàries, pel que fa a la categoria professional, jornada de treball, guàrdies i retribucions del personal mèdic, a la nova norma que impulsa el ministeri.
Vuit grans reivindicacions
En concret, l’organització té vuit grans reivindicacions. Reclama mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, en els termes que recull actualment la llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), assegurant la distinció de classificació professional i retributiva dels diferents grups en funció de la seva formació i responsabilitat. També volen modificar la jornada complementària (guàrdies) i descansos postguàrdia amb l’objectiu de reduir-les progressivament fins assolir jornades màximes de 12 hores consecutives, així com augmentar-ne la retribució. Es vol iniciar el procediment legal per aconseguir l’aplicació de coeficients reductors que faci possible la jubilació anticipada del personal mèdic.
Pel que fa a l'atenció primària, volen limitar les agendes dels metges de família a un màxim de 25 actes assistencials diaris, entre presencials i no presencials. També es vol mantenir el terç de jornada no assistencial dels facultatius de primària de l'ICS i estendre aquest repartiment de jornada a tots els metges i facultatius del sistema.
Igualment, volen que es financin íntegrament totes les activitats de formació, docència i recerca del personal facultatiu, sense distincions per titularitat de l’empresa ni per nivell de complexitat. Finalment, reclamen regular l’excés de demanda, tant a l’atenció primària com en l'àmbit hospitalari, mitjançant programes especials d’absorció voluntària amb una compensació adequada.
