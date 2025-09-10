Els pescadors demanen que "algú posi seny" per eliminar les restriccions de captures i avisen que hi ha barques parades
El sector assegura que els científics els diuen que "els caladors estan bé" i no descarten la via judicial
Els pescadors demanen als governs català i espanyol que "algú posi seny" per eliminar les restriccions que els impedeixen sortir més de 130 dies a feinejar i ja treballen per portar la situació als tribunals. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Antoni Abad, adverteix que ja hi ha moltes barques que estan parades perquè, o bé han esgotat els dies per sortir o bé estan a punt de fer-ho. A més, Abad es queixa perquè els científics els reconeixen que "els caladors estan bé" i que s'han recuperat. Per això, exigeix que "no es facin pedaços" com restar dies de pesca del 2026 perquè "no serveix de res". Abad ha advertit que treballen en la via judicial. "Aquí no es mou cap fitxa i nosaltres hem de treballar", remarca.
Menys d'un any després de les protestes dels pescadors per les restriccions que Europa imposa per capturar peix i, especialment, gamba. El problema és que moltes barques ja han esgotat el nombre de sortides que poden fer a la gamba i, si no ho han fet, els queden molt poques jornades per feinejar. Tot plegat a quatre mesos que acabi l'any, un fet que preocupa especialment el sector, que recorda que ja van avisar que l'acord de 130 dies era "irrisori".
Per això, el president de la Federació Nacional de Confraries de Catalunya (FNCC), Antoni Abad, demana que "algú posi seny" i ha qualificat de "disbarat" el que està passant. A més, la indignació del sector ve donada perquè asseguren els tècnics de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar (ICATMAR) els han reconegut que "hi ha peix de sobra" per augmentar el nombre de dies de feina.
A més, Abad avisa que hi ha moltes barques que estan canviant dies de pesca d'arrossegament -la que correspon a la gamba- per pesca costanera, la del peix. El motiu és que aquestes barques no volen gastar dies capturant gamba per poder-los utilitzar a finals d'any per les festes de Nadal, quan la gamba incrementa notablement el preu i poden així augmentar el marge de benefici.
Però el problema, explica el president de la FNCC, és que "no té sentit" que hagin de tenir "tants dies la flota parada" quan els caladors es troben "en bon estat" i hi ha estoc de peix i gamba. Abad exigeix que hi hagi "un replantejament" que permeti buscar "mesures adequades i no pedaços". En aquest sentit, el sector considera que restar dies de la quota de cada barca per pescar del 2026 és "una bajanada" perquè fa que l'any següent s'iniciï amb un dèficit.
Flota aturada a Blanes i veda a Tarragona
Aquesta situació ha fet que les diferents confraries alertin que hauran d'amarrar la flota molt abans que acabi l'any. En concret, a Blanes, el patró major, Ferran Martínez, calcula que pel pont del 12 d'octubre ja no podrà fer sortir cap barca a pescar, fet que implica que durant dos mesos i mig sense treballar. Martínez assenyala que això afecta un sector de tretze barques d'arrossegament, un total de 70 famílies que en depenen i que suposa un 50% de tot el peix que entra a la llotja de Blanes.
Martínez adverteix que, si això passa, quan intentin tornar a posar en marxa la flota a principis d'any molts treballadors hauran preferit "buscar-se la vida en un altre sector". "Això pot acabar sent la nostra desaparició i sabem que el mar està ple de peix", lamenta.
A Tarragona el problema ha fet que el sector decidís avançar la veda al pròxim divendres 12 de setembre i així evitar que es gastin dies de captures.
No descarten portar-ho a judici
La situació ha arribat a un punt "límit" segons Abad que ha fet que s'estiguin plantejant portar-ho als tribunals. Abad assegura que ja ho tenen "tot pràcticament a punt" perquè han "d'anar a treballar i aquí ningú mou fitxa. Van passant els dies i tu no li pots dir a una persona que no pot treballar. Això és un disbarat, tot plegat", ha reblat.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot
- Macrocontrol per les Festes del Tura a Argelaguer: detingut per conduir drogat, sense carnet i atemptar contra els agents