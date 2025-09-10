FUTURECORK estrena uns kits educatius innovadors per apropar el món del suro
Els nous recursos, pensats per a centres educatius i professionals, permeten una experiència pràctica i immersiva sobre aquest material sostenible
Coincidint amb l’inici del curs escolar, el projecte estatal de bioeconomia forestal FUTURECORK ha presentat uns toolkits educatius exclusius amb un disseny en forma de gla, creats per divulgar el coneixement sobre el suro i les seves aplicacions.
Aquests recursos didàctics ofereixen una experiència participativa i tangible en sis àmbits clau: la pela del suro, la fabricació de taps, les propietats del material, les aromes, els aglomerats i les noves aplicacions. Pensats per funcionar de manera autònoma, permeten la descoberta i l’experimentació directa, i es poden utilitzar tant en escoles, universitats i entitats professionals com en cellers i elaboradors de suro que vulguin tenir un recurs per explicar el seu producte o fer entrenaments d’aromes.
Els kits inclouen elements físics que exemplifiquen les propietats i el cicle de vida del suro, i tenen com a objectius donar a conèixer el suro com a producte natural, de gran versatilitat i proximitat, transmetre l’interès pels boscos mediterranis i per la sureda, explicar el potencial del suro en sectors com l’enologia, l’arquitectura o la construcció i crear continguts divulgatius i amb rigor científic sobre el suro.
Amb aquesta nova eina, FUTURECORK reforça el seu compromís amb la sensibilització, la divulgació científica i el reconeixement del suro com a recurs estratègic de futur. El projecte, amb un pressupost d’1,4 milions d’euros, compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
