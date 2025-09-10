El Govern destinarà 75 milions d'euros en cinc anys a fer franges de protecció contra els incendis
L'executiu activarà ajuts i oferirà mitjans tècnics perquè els municipis dissenyin plans de prevenció
El Govern destinarà 75 milions d'euros en cinc anys a fer franges de protecció contra els incendis a pobles i urbanitzacions. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha detallat que aquesta mesura es va aprovar a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. Els ajuts seran a partir del 2026 a fins al 2030, de 15 milions d'euros cada any. Illa ha destacat que aquesta serà "una primera mesura" en l'àmbit de la gestió forestal, que ha assegurat que és "una prioritat" per al seu Govern. A banda, el dimarts el Consell Executiu també va aprovar una segona línia d'ajuts perquè els municipis que no en tinguin puguin dissenyar plans de prevenció d'incendis. S'activarà aquest mateix any i serà de 2 milions d'euros.
Illa ha remarcat que hi ha diversos municipis de Catalunya que encara no tenen cap pla de prevenció d'incendis, i per això ha subratllat la importància d'ajudar-los a dissenyar-los. En aquest sentit, ha apuntat que no faran només una transferència de recursos econòmics, sinó que el Govern també oferirà mitjans tècnics per donar assistència als ajuntaments.
El president ha anunciat les noves mesures de gestió forestal durant una reunió amb alcaldes dels municipis afectats pels focs a les Terres de l'Ebre d'aquest estiu. Durant la seva intervenció inicial ha afirmat que la gestió forestal és "una prioritat absoluta" del Govern "en tots els àmbits" i ha remarcat que cal adaptar Catalunya a la nova realitat del canvi climàtic.
En aquesta línia, el cap de l'executiu ha defensat que el país ha de "canviar de mentalitat" pel que fa als incendis i ha posat l'accent en la gestió del medi natural per prevenir uns focs que quan estan en marxa són "impossibles" d'extingir. El president ha assenyalat que el 65% del territori de Catalunya és massa forestal i, per tant, ha fet una crida a "prendre consciència" i fer actuacions "amb mirada llarga". De fet, ha assegurat que el Govern destinarà "tots els recursos" necessaris a aquest canvi de mentalitat.
Al marge de la gestió forestal, Illa creu que cal enfortir els serveis públics i ha destacat la importància de la "lleialtat i col·laboració" entre les administracions i tots els cossos i forces de seguretat. També ha lamentat que durant els incendis de l'estiu s'ha vist "massa retrets" i ha demanat "més mà estesa".
