El grup d'opinió "Ripoll futur?" es presenta carregant contra el govern d'Orriols
Asseguren que "Ripoll és com un pou tancat per unes parets que són: la por al futur, l’odi al diferent i el victimisme buscant culpables en lloc de solucions"
El mirador de la Torre de Ripoll va acollir fa uns dies la presentació del "Ripoll Futur?", que s'autodenomina com a grup d'opinió format per persones"que comparteixen la preocupació pel futur de Ripoll i volen contribuir a crear una consciència cívica més informada, més crítica i més activa". Afirmen que observen "un Ripoll sense idees, sense projecte i sense futur, després de més de dos anys de govern d’Aliança Catalana a l’ajuntament de la vila". Entre els promotors del grup hi ha l'exalcalde Pere Jordi Piella (PSC) o Eudald Casas (ERC).
En l'acte de presentació, Piella va explicar que “avui, amb el govern d’Aliança Catalana, Ripoll és com un pou tancat per unes parets que són: la por al futur, l’odi al diferent i el victimisme buscant culpables en lloc de solucions”. Va afirmar que “davant l’angoixa i la por que imposa aquest ambient, qui vol sortir del pou mira el brocal i allà només hi veu la batllessa que dicta el seu relat i les seves normes”. Finalment, va concloure que “Ripoll Futur? vol ajudar a recuperar, col·lectivament, una vila dinàmica i oberta. Els propers dos anys són una oportunitat per als ripollesos i ripolleses per a reaccionar sense por i tornar a recuperar el prestigi de Ripoll, com una vila emprenedora amb idees i projectes de futur per a tothom”.
Eudald Casas va remarcar que “portem dos anys de govern d’Aliança Catalana i el poble està bloquejat i en decadència. Ripoll no s’ho mereix i no s’ho pot permetre. Esperem ajudar a obrir els ulls a moltes persones i confiem que es revertirà la situació”. Casas va indicar que s’aniran abordant diferents aspectes, i va posar com a exemple alguns temes preocupants. Va dir que “tenim un greu problema d’habitatge, en un poble amb molts centenars, o potser un miler, de pisos buits i cal trobar-hi solució”, afegí que “no es fa res per ajudar al petit comerç que, cada vegada més, tanca definitivament la persiana” i que “tampoc s’ajuda prou als emprenedors o a les petites empreses” o que “hi ha una evident manca de manteniment i de conservació dels equipaments i de l’espai públic, i en alguns casos les edificacions estan completament abandonades i en un estat lamentable, i els carrers, places i parcs en estat de deixadesa”, entre moltes altres coses.
Alícia Reina, una altra de les integrants del grup d'opinió, va assegurar que “volem posar en valor les virtuts democràtiques i en concret la llibertat d’expressió i l’ús de l’espai públic per debatre, escoltar i consensuar”. Va recordar que “l’objectiu i la responsabilitat de tots els ciutadans és buscar el benestar de tota la comunitat tot rebutjant el relat d’odi, divisió i por”.
Finalment, el periodista i criminòleg Jordi Altesa va preguntar-se “si volem un futur millor, no hauríem d’estar parlant i buscant solucions a tantes coses que no van bé, en lloc de donar la culpa als altres?”. Altesa va afegir que “molt problemes de Ripoll ja venen de lluny però Aliança Catalana no els arreglarà” i que “Ripoll ha d’estar per sobre dels interessos d’un partit i d’una persona”. Després va explicar que es comunicarà la informació a través de la pàgina web, que actuarà com a repositori dels diferents articles publicats, i a través de les xarxes socials.
