Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
L’alarma sonarà el 16 de setembre a les deu del matí
Tots els telèfons mòbils que es trobin a les comarques gironines i a la Catalunya Central rebran una alerta d’emergència de prova de Protecció Civil. L’assaig es farà el pròxim dimarts 16 de setembre a les deu del matí i enviarà un missatge automàtic a tots els dispositius, també als d’aquelles persones que estiguin de pas per carretera o ferrocarril dins d’aquestes zones.
El missatge es rebrà en català, castellà i anglès i anirà acompanyat d’un so estrident, diferent de la resta de tons habituals del telèfon. El text que apareixerà a la pantalla serà el següent: “Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. A més, inclourà un enllaç a una enquesta disponible durant tot el dia perquè la ciutadania pugui indicar si ha rebut l’alerta i en quines condicions.
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha demanat aquest dimecres en la presentació de la prova “la màxima complicitat a totes les persones perquè la prova sigui el més real possible”. Segons Guitart, es tracta d’un simulacre important per comprovar el funcionament del sistema i millorar la capacitat de resposta davant futures emergències.
Detectar els errors i introduir millores
Per la seva banda, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha remarcat que els objectius són dos: “que la ciutadania conegui com funciona aquest sistema i, alhora, poder detectar els errors i introduir millores”. Cassany ha recordat que l’alerta es pot recuperar i llegir més endavant encara que el volum del mòbil estigui baixat. També ha insistit en la importància de respondre l’enquesta, ja que permetrà identificar incidències i situacions en què el missatge no arribi correctament. En aquest sentit, Cassany ha posat d’exemple l’última prova, feta l’any 2023, en què més del 80% dels usuaris que havien de rebre el missatge el van rebre correctament. La voluntat ara és superar aquest percentatge i avançar en la consolidació del sistema.
La subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé, ha explicat que abans de dur a terme una prova com aquesta s’avisa tots els municipis implicats. Solé també ha recordat que “malauradament, enguany aquest sistema ja s’ha hagut d’utilitzar en emergències reals a diversos punts de Catalunya, per incendis o per episodis de pluges, entre altres”. Així mateix, el delegat Guitart ha afegit que, en alguns casos, els missatges poden arribar a zones que no estan en risc perquè els repetidors estan situats entre comarques. Amb tot, Protecció Civil sempre precisa al text quin és exactament l’àmbit territorial que es troba en situació d’emergència. Els responsables del servei també van assenyalar que la cobertura pot influir en el fet de rebre o no el missatge.
La prova del 16 de setembre servirà, doncs, per comprovar de nou el funcionament de l’ES-ALERT, el sistema d’avisos massius que permet alertar la població a través del telèfon mòbil quan hi ha una emergència greu i cal seguir instruccions específiques de protecció.
