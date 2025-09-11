Carrefour i Creu Roja impulsen a Girona la campanya solidària de recollida de material escolar
La iniciativa, que arriba a la XVII edició, arrenca amb una donació de 100.000 € i se celebrarà demà divendres i dissabte als hipermercats de Girona, Figueres i Olot
Demà divendres i dissabte 13 de setembre, els hipermercats Carrefour de Girona, Figueres i Olot acolliran la campanya “Tornada a l’Escola Solidària”, una iniciativa de la Fundació Solidaritat Carrefour i la Creu Roja que enguany arriba a la seva XVII edició. L’objectiu és recollir material escolar per a nens i nenes en situació de vulnerabilitat social i alleugerir l’impacte econòmic que suposa l’inici de curs per a milers de famílies.
La campanya comença amb la donació directa de 100.000 € en material escolar per part de Carrefour, a la qual s’afegiran les aportacions de clients: donacions de material als hipermercats i aportacions econòmiques als supermercats. A nivell estatal hi participaran 203 hipermercats i 339 supermercats, i els recursos recollits es transformaran posteriorment en material escolar que distribuirà la Creu Roja a través de les seves assemblees locals.
En l’edició anterior, la iniciativa va permetre cobrir les necessitats bàsiques de més de 14.000 infants de tot Espanya, amb un valor total de 401.560 € en material lliurat. Des del seu naixement, el projecte ha aconseguit donar suport per valor de 7,5 milions d’euros a famílies en risc social.
La campanya comptarà amb la participació de més de 4.500 voluntaris i voluntàries de la Creu Roja, amb el suport de voluntaris de la Fundació Solidaritat Carrefour, que estaran presents als punts de recollida. El material obtingut es repartirà a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat de les 47 províncies i de Ceuta i Melilla.
A més d’aquesta iniciativa, Carrefour i Creu Roja col·laboren des de fa més de 20 anys en diversos projectes socials i d’emergència, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l’ODS 4 (Educació de Qualitat) i l’ODS 10 (Reducció de les Desigualtats).
