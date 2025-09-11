Diada de Catalunya a Girona: llengua, amnistia i solidaritat marquen els discursos institucionals
El president de la Diputació, Miquel Noguer; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, intervenen en l’acte a la plaça Catalunya
La defensa del català i la demanda d’una amnistia plena han centrat l’acte institucional de la Diada a Girona, celebrat a la plaça Catalunya amb unes 150 persones entre públic i autoritats. Els parlaments, marcats també per la crida a la solidaritat, han combinat reivindicacions polítiques amb reflexions sobre la cultura, els serveis públics i la identitat del territori.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha posat sobre la taula les qüestions més polítiques. Ha insistit que la Diada ha de ser una jornada viscuda plenament a tot arreu i ha reclamat que l’amnistia sigui efectiva per a tots els encausats i exiliats, començant per Carles Puigdemont, de qui ha recordat que “no pot viure la Diada des de la seva ciutat”. També ha reivindicat la importància de tenir un Govern que “no renunciï a defensar la llengua en tots els àmbits” i ha fet una crida a totes les institucions a comprometre’s en la seva defensa. En aquest sentit, ha posat com a exemple que l’Ajuntament de Girona va ser pioner a crear una regidoria de català.
El batlle ha qualificat la llengua com “un símbol de resistència” perquè la ciutadania l’ha mantinguda “malgrat les prohibicions i persecucions”, i ha carregat contra els estats espanyol i francès per tenir “en el seu ADN el monolingüisme excloent”. També ha reclamat al Govern que asseguri l’observança de les lleis de retolació comercial i ha vinculat llibertat i drets socials, com l’habitatge, el finançament dels ajuntaments o el transport públic. “Girona és i vol ser una capital catalana oberta al món i no una ciutat de províncies de l’Estat. Una ciutat que només podrà ser plenament lliure si el nostre país ho és al mateix temps”, ha subratllat.
Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha centrat la seva intervenció en la llengua i la cultura com a elements fonamentals de la identitat catalana. “Sense llengua, no hi ha nació i sense cultura, no hi haurà sobirania”, ha remarcat. Ha reclamat la necessitat urgent de protegir i promoure el català com a llengua pròpia i comuna, i ha defensat que “no és només un dret, és un deure col·lectiu” a l’escola, a les institucions, als mitjans de comunicació i en la vida pública. Noguer també ha posat l’accent en la importància que el català sigui oficial a la Unió Europea, perquè això donaria “més visibilitat i seguretat jurídica”.
"Populismes que divideixen el país"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reivindicat la Diada com una jornada “de voluntat nacional, llibertat democràtica i el valor del treball ben fet”. Ha alertat sobre el risc dels populismes que “divideixen el país” i ha apel·lat a posar sempre per davant el bé col·lectiu. “Una nació es fa cada dia i Catalunya és una obra compartida que implica la plena inclusió i cap exclusió”, ha remarcat, defensant una Catalunya moderna, integradora i democràtica.
Afectat per la dana
La intervenció més emotiva ha estat la de l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, convidat d’aquesta edició. Ha agraït la solidaritat mostrada arran de la DANA que va afectar el municipi valencià i ha remarcat els vincles culturals i socials entre el País Valencià i Catalunya. Domínguez ha advertit que la manca de plans efectius davant de tragèdies climàtiques és un dèficit greu i que “el negacionisme mata”. També ha posat en valor la capacitat solidària de la ciutadania i ha proposat a Salellas agermanar les dues ciutats.
En diversos moments dels discursos, tant Salellas com Noguer i Domínguez han fet també un record a Palestina, reivindicant que “té dret a viure, a existir i a ser lliure a la seva terra” i sumant-se al clam perquè Israel posi fi al conflicte.
L’acte ha estat presentat per la periodista Rosó Feliu i ha comptat amb l’actuació musical del duet Soul Sisters, amb Mariona Navarro i Magalí Soler, que han interpretat Fent camí d’Els Esquirols, País petit de Lluís Llach i l’himne nacional, Els Segadors. Abans de la commemoració, Salellas havia rebut Domínguez al despatx d’alcaldia en una recepció institucional on l’alcalde valencià ha signat el llibre d’honor de la ciutat.
