Els pobles de la Cerdanya pugen als seus cims per penjar-hi la senyera
Per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, s'han fet caminades fins a Bell-lloc, al Roc Blanc o al Pla de Cal Codolet
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Els pobles de la Cerdanya no ha volgut faltar a celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Tot i ser conscients que molts viatgen fins a Barcelona o altres actes més multitudinaris, els municipis cerdans ha volgut oferir als locals la possibilitat de gaudir d’aquest 11 de setembre a les seves terres.
La capital, Puigcerdà, ha organitzat una caminada que sortia a les 8 del matí de Plaça Catalunya, fins a l'església de Santa Maria de Bell-lloc, a l’altra banda de la frontera. Un cop arribat, s’ha penjat la senyera i s’hi ha fet una missa. A Alp, s’ha pujat fins al Roc Blanc, a la Molina, on, després de plantar la bandera i harmonitzar la vetllada amb música popular catalana, s’hi ha fet una botifarrada per tots els assistents. Bellver també ha plantat la senyera i ha pujat fins al Pla de Cal Codolet on s’ha menjat un bon esmorzar popular.
Molts pobles, com Puigcerdà, Alp o Guils de Cerdanya acabaran de tancar la jornada amb sardanes al migdia o a la tarda, i amb altres activitats musicals i culturals.
Els participants que s’han desplaçat fins a Alp s’han mostrat molt satisfets de què es facin actes a la comarca en un dia com el d’avui. “Per nosaltres és molt important, per què significa l’11 de setembre per tots els catalans”, ha defensat una de les assistents al Roc Blanc.
D’altra banda, ahir, a Bolvir, ja van tenir un avenç del dia d’avui, amb la Diada Nacional de Catalunya de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que va comptar amb personalitats polítiques d’arreu del territori, com Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Sílvia Romero, delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran; o el president del Consell Comarcal, Isidre Chia.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis