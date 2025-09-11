Gairebé la meitat dels universitaris han pensat treure’s la vida algun cop
Els traumes a la infància i ser transgèmere disparen el risc de suïcidi, segons un macroestudi de l’hospital del Mar de Barcelona
Beatriz Pérez
Prop de la meitat de la població mundial universitària ha tingut alguna ideació o conducta suïcida. En concret, tenir una família disfuncional a la infància, on s’han produït abusos (ja siguin sexuals, físics o emocionals o abandonament), multiplica per set el risc d’ideació o conducta suïcida a l’etapa universitària. Així mateix, les persones transgènere que van a la universitat tenen 2,4 vegades més risc de pensar a treure’s la vida que els estudiants cisgènere. És a dir, els traumes a la infància i ser trans estan associats fortament a aquesta realitat. Així ho revela un estudi liderat per l’Institut de Recerca de l’Hospital Mar de Barcelona, que ha posat xifres a la prevalença de les idees suïcides entre joves universitaris.
És l’estudi més gran fins ara entre universitaris. Hi han participat 73.000 estudiants universitaris (la majoria de primer any) de 71 universitats de 18 països, entre el 2017 i el 2023.
«Aquest és el primer treball que estudia, en detall, l’associació entre la ideació i la conducta suïcida i els estudiants universitaris. No s’havia estudiat abans amb tant de detall. A més, veiem que els individus amb una família disfuncional greu o amb una psicopatologia parental tenen set vegades més risc d’ideació o conducta suïcida que els que no», explica Recerca a Serveis Sanitaris de l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar.
L’etapa universitària i, en concret, l’inici és un moment de tensió i estrès emocional per als joves. Els menors de 20 anys són un col·lectiu en què la ideació suïcida s’ha incrementat de manera significativa en els darrers anys, per sobre de la mitjana de la resta de la població.
Segons el doctor Alonso, aquest estudi demostra que hi ha un «element associat a les adversitats infantils, especialment relacionat amb la família i amb l’abús emocional», que podria ser una mena d’«estrès tòxic» que «desregula la capacitat de resposta dels nens quan ja són grans». I aquest «estrès tòxic» va «més enllà» que tinguin símptomes de depressió o ansietat o abusos de substàncies o no.
Un 26% ho ha planificat
Les respostes dels participants que van respondre a l’enquesta revelen que pràcticament la meitat (un 47%) havien pensat en el suïcidi en algun moment de la vida. Fins a un 26% ho havia planificat. El 10% ho havia arribat a intentar. L’últim any abans de respondre al qüestionari, les xifres se situaven al 30% de les persones que ho havien pensat, el 14% que ho havien planificat i el 2,3% que ho havien intentat. Aquestes xifres estan molt per sobre de les de la població general, però els investigadors alerten que, encara que van en la línia del que indiquen altres estudis, poden ser superiors a les reals, a causa d’una sobreestimació de persones amb ideació suïcida entre els que havien participat a l’enquesta.
En el cas dels estudiants transgènere, aquest risc és molt més elevat: tenen 2,4 vegades més risc de pensar en el suïcidi que els estudiants cisgènere i 3,6 vegades més risc d’intentar-ho. Els investigadors destaquen que es tracta d’un col·lectiu amb més prevalença de factors de risc, inclosos els socials, conclusions que es poden estendre a tot el col·lectiu LGTBI.
