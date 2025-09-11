Les morts per suïcidi a Girona cauen per tercer any consecutiu
L’any passat se’n van registrar 56, un 16% menys que el 2023 i es redueixen a una tercera part des de la pandèmia
L’any passat van morir per suïcidi un total de 56 persones a les comarques gironines. D’aquestes, 15 van ser dones i, 41, homes, pràcticament el triple. La xifra extreta de les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any passat constata un nou descens respecte a l’any anterior, en aquest cas del 16%, ja que el 2023 se’n van notificar 67.
De fet, és el més accentuat dels últims anys i es continua la tendència a la baixa iniciada des del 2021, quan es va registrar el rècord dels darrers anys amb un total de 82 persones, en gran part com a conseqüència de la pandèmia i el confinament.
L’atenció a la conducta suïcida s’ha posat sobre la taula en els darrers anys, després de dècades d’invisibilització pel fet de considerar-se tabú. En aquesta realitat hi ha factors que influeixen, com el gènere, l’entorn social i econòmic o la xarxa familiar de suport amb què compten els afectats.
Aquest any el Departament de Salut ha impulsat un pla per millorar el codi risc suïcidi, un protocol que assegura una resposta ràpida i coordinada en tot el Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya. Quan es detecta una persona en risc, el codi s’activa per oferir una atenció immediata i una derivació efectiva als recursos necessaris, millorant així l’accés a tractaments especialitzats i la coordinació amb altres serveis comunitaris.
A més, en línia amb les millores de qualitat assistencial, el pla de millora ha promogut la implementació de la Taula de Prevenció del Suïcidi, integrada al telèfon 061 Salut Respon, un servei pioner a Europa que proporciona suport immediat, les 24 hores del dia a persones en risc de suïcidi, així com orientació per als seus familiars, amics o professionals. Entre juny del 2022 i desembre de 2024, s’han atès prop de 36.000 persones afectades a tot Catalunya.
Pel que fa a les comarques gironines, les activacions del codi risc suïcidi s’han estabilitzat en els últims anys, després del repunt com a conseqüència de la pandèmia. En el cas de les ideacions suïcides, la dada és superior en dones que en homes, ja que en les dones la taxa de temptatives és de 33 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en homes és de 20, segons dades més recents del 2023.
En l’avaluació del risc i l’abordatge assistencial resulta d’especial rellevància considerar si el pacient consulta per idees de mort o suïcides abans de fer cap acte, o bé si és atès un supervivent després d’un intent. La tendència és clarament a l’alça, fet que permet fer detecció precoç de manera que possibilita que abans de realitzar un intent o temptativa real els equips clínics puguin actuar de manera més preventiva i efectiva.
Les ideacions també són superiors en dones que en homes: 28 casos en dones/100.000 habitants i 18 en homes/100.000 habitants.
Descens a Catalunya
Pel que fa a Catalunya, l’any passat van morir per suïcidi 538 persones segons recull EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari. Tal com passa a les comarques gironines, la davallada també va ser la més forta des de la pandèmia, amb un 12% menys de casos.
Les dades de Catalunya representen un descens del doble del que ha tingut lloc a tot Espanya, que ha sigut d’un 6% menys de casos. «Ara cal mantenir-ho», resumeix Diego Palao, psiquiatre de llarga experiència i coordinador del pla de millora del Departament de Salut.
«Estem en un bon moment: he viscut la implicació de tots els departaments del Govern, agents socials i mitjans de comunicació, hi ha més receptivitat i motivació per prendre mesures perquè hi ha més consciència que es pot prevenir», resumeix aquest veterà professional de la psiquiatria.
Un altre fet que pot ajudar a explicar aquest canvi de tendència és que s’estan produint més visites a urgències abans que després d’un intent de suïcidi. O, dit d’una altra manera, que s’atenen a urgències moltes més persones que tenen idees suïcides que les que hi acudeixen després d’intentar-ho.
Més trucades al 061
Un altre element que pot explicar la tendència a la baixa és la gran quantitat de trucades al telèfon 061, que disposa d’especialistes per tractar casos relacionats amb pensaments suïcides.
De cara a pròxims anys, el pla preveu mantenir un pressupost i una sèrie de mesures de prevenció i conscienciació en àmbits com l’escolar. I se centrarà en noves mesures com la creació d’una app digital per a persones en risc de suïcidi. Es tracta d’un pla de seguretat digital de sis passos a través del telèfon mòbil. Un d’aquests passos és trucar al 061 en casos de patir una crisi d’ideació suïcida. Segons Palao, l’experiència demostra que aquesta eina digital d’autoprotecció redueix els reintents de suïcidi en un 40%. També es preveu ubicar cartells de sensibilització en espais públics susceptibles de ser punts on es produeixen intents de suïcidi.
