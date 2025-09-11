Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llagostera, Vidreres, Caldes i Tossa celebren la Diada a Terra Negra

És el punt on conflueixen els 4 municipis

Una imatge de la trobada a Terra Negra.

Una imatge de la trobada a Terra Negra. / Marc Sureda / NOTIDIG

Redacció

Redacció

Un any més Llagostera, Tossa de Mar, Caldes de Malavella i Vidreres han celebrat l’acte de germanor amb motiu de la Diada de Catalunya, a Terra Negra. En aquest punt, del massís de Cadiretes, hi conflueixen els termes dels 4 municipis.

Enguany l’organització de l’esdeveniment ha anat a càrrec de l’ajuntament de Caldes de Malavella. L’alcalde Sergi Mir s’ha ocupat del parlament. La trobada ha finalitzat amb el Cant dels Segadors i un esmorzar popular amb entrepans de botifarra.

