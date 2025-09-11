Toni Albà crida des de Ripoll a fer la independència
Xiulada per ERC i esbroncada al PSC en l’ofrena floral al Comte Guifré
El Monestir de Ripoll es va omplir com només ho fa pel seu patró Sant Eudald o en determinats funerals, per sentir-hi la glossa de la Diada que hi va oferir l’actor vilanoví Toni Albà durant més de tres quarts d’hora. Albà hi va ser convidat després de la polseguera que es va aixecar arran de la seva piulada a la xarxa X on afirmava que se n’alegrava de la mort de l’expresident socialista d’Aragó, Javier Lambán, tradicionalment bel·ligerant contra Catalunya. Des de l’altar del temple ripollès, va cridar a fer de nou la independència, afirmant que això és el millor tant pels que la volen, com pels descendents de qui no la volen. D’aquesta manera va voler llençar un antídot a la “barreja de desesperança, angoixa i frustració” que creu que patim actualment els catalans.
El monòleg d’Albà
El monòleg d’Albà no va defugir cap polèmica, afirmant que ell ja es ficava amb Lambán quan era viu, que malgrat que han intentat silenciar judicialment les seves opinions a les xarxes socials, no se n’han sortit, i que així ho seguirà fent. Shakespeare i la seva obra Hamlet va servir de fil conductor d’una glossa que va posar el focus del problema en el “ser o no ser” dels catalans. Albà va dir que els catalans parlem català “perquè ens dona la gana” i també va deixar anar que naixem “on ens dona la gana”. En aquest punt va abordar el tema de la immigració, assenyalant que “quan la gent ha migrat, s’ha adaptat al lloc on arriba, perquè l’objectiu és deixar de ser immigrants” arrencant els aplaudiments dels regidors d’Aliança Catalana i també dels de Junts. Posant-se d’exemple va parlar dels onze anys que va viure a França, afirmant que “mai se’m va acudir demanar que em parlessin en català” i sentenciant que els migrants que no s’adapten “són colonitzadors”.
En un altre moment va assimilar VOX amb el PP, el PSOE i fins i tot Podemos, generant el malestar dels dos regidors del PSC de Ripoll que seguien l’acte, i que no van aplaudir en cap moment a Albà. En un comunicat els socialistes ripollesos havien qualificat les actituds de l’actor com a “poc respectuoses, maleducades o inapropiades”, tot lamentant la instrumentalització que creuen que es fa de la Diada a Ripoll. Per contra, el públic els va esbroncar en l’ofrena floral posterior al Comte Guifré, després d’haver xiulat també als representants d’ERC que van anar-hi acompanyats pel president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell. Per la resta de partits va haver-hi indiferència, excepte per Aliança Catalana que va rebre una ovació. Posteriorment, les entitats, escoles, clubs esportius i organismes ripollesos van dipositar les seves flors, i Sílvia Orriols va fer un breu comiat de l’acte.
