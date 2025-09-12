Augmenten les queixes per falta d'atenció en català als centres de salut gironins
Des del setembre de 2024 fins al març del 2025 el Departament de Salut en recull quinze, una més que en tot el 2023
El Departament de Salut va comptabilitzar, entre el setembre del 2024 i el març del 2025, un total de quinze queixes presentades contra centres de salut de les comarques gironines relacionades amb la manca d’atenció en català, una xifra que ha anat en augment en els últims anys, ja que sense anar més lluny al llarg del 2023 se'n van registrar catorze, una menys en gairebé el doble de període de temps. Aquesta tendència a l'alça també s'ha reproduït a la resta de Catalunya, tal com ha alertat el Servei Català de la Salut recentment, que ha definit les dades com a "preocupants" en matèria de drets lingüístics.
Pel que fa a centres concrets de les comarques gironines, els hospitals que n'han rebut més són el Trueta i el de la Cerdanya, amb tres reclamacions respectivament. Pel que fa a hospitals, també n'hi ha hagut dues al de Blanes i, finalment, una a l'hospital d'Olot i una altra al Santa Caterina. Pel que fa a centres d'atenció primària, n'hi ha hagut una a Arbúcies, Banyoles, Figueres i al CAP Santa Clara de Girona.
D'aquesta manera, pràcticament totes les queixes s'han produït en centres del sistema públic, excepte una de concreta en un centre privat de Palafrugell. Aquesta darrera reclamació no correspon a la llista de queixes lingüístiques sinó a un apartat que recull el llistat d'expedients d'inspecció vinculats a reclamacions lingüístiques que podrien haver afectat l'assistència sanitària. El motiu de la queixa en aquest cas concret va ser "no voler emetre una incapacitat temporal per parlar en català". L'expedient es va traslladar a MUFACE, ja que segons el Departament de Salut era de la competència d'aquesta mutualitat per a funcionaris.
Atenció oral en una altra llengua
Segons l’anàlisi detallada de les reclamacions de l’any passat a nivell de tot Catalunya, el 49% van estar motivades per una atenció oral que no es va oferir en català, el 20% per manca d’atenció administrativa o informativa en català i el 8% per l’atenció clínica.
En el cas de Catalunya, fins al juliol d'aquest 2025, se n'han registrat 179, i es manté així la tendència a l'alça dels últims anys: 233 el 2022, 342 el 2023 i 358 el 2024. Alfredo Garcia Díaz, director general del Servei Català de la Salut, admet que la situació de la llengua catalana al sector salut "és millorable" i que "no és la que es voldria". Per una banda, atribueix l'escenari actual a la incorporació creixent de professionals sanitaris al sistema procedents de fora de Catalunya: "L'any 2022, dels nous metges i metgesses col·legiats a la província de Barcelona, només un 29% eren nascuts a Catalunya i el 17% eren nascuts a la resta de l'estat i un 54% eren nascuts a l'estranger, fora de l'estat espanyol", comenta.
Sense anar més lluny, en el cas de les comarques gironines, el 62% de nous metges col·legiats l'any passat eren estrangers, la majoria dels quals procedents de Llatinoamèrica, tal com avançava aquest diari.
Garcia afegeix que el segon element que condiciona aquesta situació és el personal sanitari que s'incorpora al sistema mitjançant un sistema de provisió de places de formació especialitzada en districte únic en el qual no es demana cap coneixement de cap llengua. "El 2023, hi havia al sistema sanitari públic català 5.904 residents de Medicina, d'Infermeria i de Psicologia i de tots aquests, el 40% provenien de territoris no catalanoparlants, d'altres països i també d'altres continents".
Mesures per combatre la situació
Per fer front a aquesta situació, el Departament fa anys que duu a terme diverses mesures. Inclouen accions com la proposta per designar referents lingüístics a cada centre i presentar un pla de gestió lingüística. El segon bloc són mesures per a la millora del coneixement de la llengua catalana entre els professionals. Inclou un programa formatiu de la llengua catalana que “ha de permetre que el personal sanitari públic pugui assolir habilitats comunicatives i un nivell de català suficient per a poder atendre els pacients i poder expressar-se oralment i per escrit en la llengua catalana en el seu context laboral”. Aquest programa enguanyha ofert 1.635 places i s'ha incorporat el nivell A2.
En aquesta mateixa línia, s'impulsa el programa "T'acollim", una iniciativa que s'adreça sobretot a residents i a nous professionals.
Tallers de bones pràctiques i formació
Pel que fa a les propostes per garantir els drets lingüístics dels usuaris del sistema sanitari, el responsable del CatSalut ha dit que la conselleria està treballant en una actualització de la carta de drets i deures dels pacients. Aquesta revisió, que es podria presentar a finals del 2025, inclourà la incorporació específica dels drets lingüístics que ja recull la normativa vigent. L’objectiu és fer-los més visibles i fàcilment exercibles per part de la ciutadania. Aquesta iniciativa anirà acompanyada d’una campanya institucional de comunicació adreçada tant als professionals del sistema sanitari com a la ciutadania. "La voluntat és garantir el coneixement i foment de l’exercici actiu d’aquests drets i deures, i contribuir així a una millor qualitat relacional entre usuaris i personal sanitari", explica Garcia.
Segons Garcia, un altre dels eixos d'intervenció per a assegurar que es respecten els drets dels usuaris, és la formació del personal sanitari en bones pràctiques d’atenció lingüística. Durant el 2024, 218 professionals van participar en els 14 tallers que va organitzar el Consorci per a la Normalització Lingüística. De cara a aquest 2025, el Departament de Salut ha assumit directament l’organització d’aquests tallers, que són sempre presencials i ja s’han fet quatre edicions en diferents centres. Salut preveu incrementar el nombre de sessions d’aquí a finals d’any.
Entre les mesures estructurals per abordar les discriminacions lingüístiques, destaca també la creació d’un grup multidisciplinari de seguiment de les queixes lingüístiques. Aquest equip tindrà la funció de fer un seguiment qualitatiu i quantitatiu de les reclamacions, proposar millores i coordinar les accions correctores.
A més, Salut està desenvolupant el projecte E-reclamacions, una plataforma digital que pretén simplificar i digitalitzar la gestió de queixes, suggeriments, agraïments i sol·licituds d’informació. Aquesta eina permetrà millorar l’accessibilitat i transparència del sistema, així com fer un seguiment més eficient dels casos, estandarditzant criteris i respostes.
