Detingut un segon home per la violació a una menor durant les Festes del Tura d’Olot
Aquest arrest, d’un presumpte agressor de 30 anys, es va fer dijous a la nit i s’afegeix al d’un jove de 23 anys detingut dimarts pels mateixos fets i que es troba en presó provisional
Els Mossos mantenen oberta una segona investigació per l'altra violació a una menor, ocorreguda la mateixa nit
Els Mossos d’Esquadra han detingut un segon home relacionat amb una de les dues violacions a menors d’edat durant les Festes del Tura a Olot, la primera que es va fer pública. L’arrest es va produir dijous a la nit, quan agents de la comissaria d’Olot van localitzar un home de 30 anys com a presumpte autor dels fets.
Aquesta detenció s’afegeix a la d’un altre jove de 23 anys, que va ser arrestat dimarts a la matinada i que es troba en presó provisional després de passar a disposició judicial. Ambdós estan vinculats a l’agressió que es va produir la matinada de dissabte 6 de setembre, pels volts de la una, fora de la zona d’oci i concerts de les festes. La víctima va ser atesa immediatament pel Sistema d’Emergències Mèdiques i posteriorment derivada al servei Barnahus, especialitzat en l’acompanyament a infants i adolescents víctimes de violència sexual. També rep suport de l’equip educatiu del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) on viu.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Olot es va fer càrrec del cas des del primer moment i continua treballant per aclarir tots els detalls. En relació amb l'altra agressió sexual, fet conegut la mateixa nit, els Mossos mantenen oberta una segona investigació.
