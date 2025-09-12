Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació reparteix gairebé tres milions d’euros per a habitatge entre ajuntaments i consells comarcals

Els ajuts han permès a onze ajuntaments i a una societat municipal adquirir 24 habitatges destinats a polítiques socials

Aparador d'una immobiliària a Girona.

Aparador d'una immobiliària a Girona. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona destinarà aquest 2025 un total de 2,8 milions d’euros en ajuts vinculats a l’habitatge a ens locals de la província. És la partida més elevada fins ara, i es reparteix en cinc línies de subvencions que inclouen des de la compra i millora d’habitatges socials fins al finançament de serveis municipals o la lluita contra la pobresa energètica. La dotació principal és la d’adquisició d’habitatges per a ús social, que per primera vegada supera el milió d’euros (1.084.583 euros). Amb aquests diners, onze ajuntaments i una societat municipal (Gestora Urbanística Nousalt, SL) han pogut comprar 24 pisos destinats a polítiques socials.

La segona línia més important és la d’inversions en habitatges socials, amb 960.478 euros per rehabilitar o millorar 75 immobles a 32 municipis i a la mateixa gestora urbanística.Pel que fa al finançament de serveis locals d’habitatge, la Diputació ha concedit 445.090 euros a 24 ajuntaments i 5 consells comarcals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge.

Estudis i plans locals d'habitatge

També s’han atorgat 318.438 euros a 36 municipis per a estudis i plans locals de polítiques d’habitatge, i 58.628 euros a 6 ajuntaments i 2 consells comarcals per adquirir electrodomèstics i equips de climatització destinats a famílies en situació de vulnerabilitat, en el marc de la lluita contra la pobresa energètica. En total, la suma dels cinc programes ascendeix a 2.867.218,73 euros, la xifra més alta que la corporació provincial ha destinat mai a aquesta àrea.

